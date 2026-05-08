Pago a estatales, salud y tránsito: toda la información útil para este viernes en Tucumán El detalle completo del cronograma salarial provincial, el último día del hospital móvil en Garmendia, los operativos barriales contra el dengue y el mapa de calles cortadas en la capital tucumana para que puedas organizar tu jornada.

Para comenzar este viernes 8 de mayo con toda la información necesaria, te acercamos el cronograma de servicios, pagos y operativos que se desarrollan hoy en San Miguel de Tucumán y el interior de la provincia.

Cronograma de pago a estatales

El Gobierno provincial continúa hoy con el pago correspondiente a la parte complementaria de los haberes de abril de 2026. Durante esta jornada, el dinero estará acreditado en los cajeros automáticos para los trabajadores de las siguientes reparticiones:

Educación: Establecimientos Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 – Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Esc. Sec. Transf. Rep. 26 – Esc. Sec. Transf. Rep. 27).

Establecimientos Provinciales (Esc. Provinciales Rep. 18 – Esc. Sec. Transferidas Rep. 25 – Esc. Sec. Transf. Rep. 26 – Esc. Sec. Transf. Rep. 27). Comunas Rurales.

Tribunal de Cuentas.

Tribunal Fiscal de Apelación.

Jubilados fuera de convenio.

Renta vitalicia Héroes de Malvinas.

Asignaciones ex empleados Talleres de Tafí Viejo.

Poder Legislativo.

Último día del Hospital Móvil en Garmendia

El operativo sanitario itinerante finaliza hoy su recorrido en la Comuna Garmendia. El tráiler estará ubicado en la Plaza del Centro (calle Alfredo Boullot) en el horario de 9:00 a 13:00 horas.

Los vecinos podrán acceder de forma gratuita a las siguientes prestaciones:

Clínica médica.

Ecografía mamaria y mamografía.

Papanicolaou (PAP).

Controles para la detección precoz de cáncer de mamas y de cuello uterino.

Plan Integral Antimosquito: control focal

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán avanza con sus operativos ambientales para prevenir la proliferación del dengue y la fiebre chikungunya.

A partir de las 9:00 de la mañana, los equipos de trabajo realizarán tareas de control focal en el Barrio Diza. Las cuadrillas recorrerán las siguientes arterias: calles 9 de Julio, Buenos Aires, Chacabuco, Ayacucho, pasaje Einstein, Juan Padrós y López Mañán.

Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán

Debido a distintas obras de mantenimiento, la Municipalidad capitalina informó que habrá interrupciones en el tránsito vehicular en la zona norte y oeste de la ciudad. Se recomienda a los conductores salir con tiempo y evitar los siguientes puntos:

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