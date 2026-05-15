Pagos de Anses, salud y prevención: la agenda completa de servicios para este viernes Te detallamos el calendario de cobros correspondiente a este 15 de mayo, las prestaciones en el último día del hospital móvil en Burruyacú y el cronograma de operativos contra el dengue en la Capital.

Para que puedas organizar el cierre de tu semana de la mejor manera, te acercamos la agenda de servicios correspondiente a este viernes 15 de mayo. La guía incluye el detalle de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los operativos sociosanitarios y ambientales vigentes en la provincia.

1. Cronograma de pagos ANSES

Este viernes 15 de mayo tendrán depositados sus haberes los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9.

DNI terminados en 8 y 9. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (se abonan desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio).

2. Agenda Sanitaria: Hospital Móvil en Burruyacú

Este viernes es el último día del operativo del tráiler sanitario del Ministerio de Salud en la ciudad de Burruyacú, con un fuerte enfoque en la salud integral de la mujer.

Ubicación: Plaza principal.

Plaza principal. Horario de atención: de 9:00 a 13:00 hs.

de 9:00 a 13:00 hs. Prestaciones disponibles: Ecografía mamaria, mamografía, Papanicolaou (PAP), detección precoz de cáncer de mamas y de cuello uterino, además de consultas de clínica médica general.

3. Prevención Dengue y Chikungunya en Capital

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa desarrollando el Plan Integral Antimosquito para erradicar los criaderos y prevenir contagios. Este viernes, los equipos trabajarán en el Barrio Diza:

MIRA TAMBIÉN Viernes gris en Tucumán: la mañana arranca fresca pero la máxima trepará a los 22 grados