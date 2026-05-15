Para que puedas organizar el cierre de tu semana de la mejor manera, te acercamos la agenda de servicios correspondiente a este viernes 15 de mayo. La guía incluye el detalle de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y los operativos sociosanitarios y ambientales vigentes en la provincia.
1. Cronograma de pagos ANSES
Este viernes 15 de mayo tendrán depositados sus haberes los siguientes grupos de beneficiarios:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 4.
- Asignación Familiar y Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4.
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4.
- Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 4 y 5.
- Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 8 y 9.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: Todas las terminaciones de DNI (se abonan desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio).
2. Agenda Sanitaria: Hospital Móvil en Burruyacú
Este viernes es el último día del operativo del tráiler sanitario del Ministerio de Salud en la ciudad de Burruyacú, con un fuerte enfoque en la salud integral de la mujer.
- Ubicación: Plaza principal.
- Horario de atención: de 9:00 a 13:00 hs.
- Prestaciones disponibles: Ecografía mamaria, mamografía, Papanicolaou (PAP), detección precoz de cáncer de mamas y de cuello uterino, además de consultas de clínica médica general.
3. Prevención Dengue y Chikungunya en Capital
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán continúa desarrollando el Plan Integral Antimosquito para erradicar los criaderos y prevenir contagios. Este viernes, los equipos trabajarán en el Barrio Diza:
- 9:00 hs (Control focal): Operativo articulado con el personal del SIPROSA en las calles Moreno, Las Heras, Congreso, Eudoro Aráoz, Granaderos de San Martín, Benigno Vallejo y pasaje Einstein.
- 9:00 a 11:00 hs (Posta de Salud Ambiental): El punto de información y asistencia estará ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Granaderos de San Martín.