Viernes gris en Tucumán: la mañana arranca fresca pero la máxima trepará a los 22 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cierre de semana marcado por la humedad y el cielo cubierto en la capital provincial. Se espera una mañana fresca que le dará paso a una tarde mucho más agradable.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este viernes 15 de mayo arrancó con un ambiente fresco y una alta concentración de humedad. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro rondó los 9 grados y el cielo se presentó parcialmente nublado, marcando el pulso del inicio del fin de semana.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin precipitaciones a la vista. En este primer tramo del día, las condiciones estuvieron dominadas por una humedad del 90 por ciento, una buena visibilidad y vientos regulares provenientes del sector norte, corriendo a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Con el avance del día, el frío matutino cederá terreno. Las previsiones del organismo meteorológico indican que para después del mediodía el cielo pasará a estar mayormente nublado, aunque se registrará un marcado ascenso térmico que llevará la temperatura máxima pronosticada a los 22 grados. Por su parte, los vientos se mantendrán constantes soplando desde el norte, con velocidades estimadas entre los 13 y 22 km/h.

Finalmente, al caer la noche, el clima se mantendrá templado y el termómetro descenderá hasta ubicarse en torno a los 15 grados. Los vientos continuarán con la misma intensidad desde el norte. Según el reporte del SMN, la probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente nula para esta franja del día, garantizando un cierre de viernes tranquilo en la capital provincial.