UTA confirmó que el paro continuará hasta que se levanten las sanciones a los choferes La mayoría de las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán están paralizadas por un paro de la UTA en rechazo a suspensiones en AETAT, aunque la Línea 8 y las interurbanas mantienen su servicio con normalidad.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Tucumán, César González, confirmó que la medida de fuerza seguirá durante toda la jornada y que, por la tarde, los delegados internos del gremio definirán los pasos a seguir.

“Nunca dijimos que la medida era por 24 o 48 horas. Hoy estamos de paro, durante el día va a continuar y a la tarde con los delegados internos del gremio vamos a decidir los pasos a seguir para mañana”, expresó en declaraciones a la prensa.

“Si levantan la suspensión a los compañeros, se va a destrabar la medida”, advirtió el dirigente, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo si las empresas retroceden con la decisión.

Recordamos que desde las primeras horas de este jueves, rige un paro de choferes que afecta a la mayoría de las líneas urbanas de San Miguel de Tucumán. La medida fue dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en rechazo a la decisión de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) de suspender a 150 trabajadores.

Sin embargo, la Línea 8 decidió no adherirse al paro y mantiene su servicio con normalidad. Según confirmaron desde la empresa, la decisión busca “no romper el diálogo con el Municipio” y garantizar el traslado de los usuarios que dependen del transporte público para movilizarse.

El resto de las líneas urbanas —de la 1 a la 19, excepto la 8— se encuentran sin circulación. En tanto, las líneas interurbanas, que conectan San Miguel de Tucumán con localidades del interior provincial (de la 101 a la 142), operan con normalidad.

Con información de La Gaceta