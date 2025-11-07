Llueve en Tucumán: rige alerta amarilla por viento y la máxima no superará los 25° El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en Tucumán. Este viernes amaneció con lluvias en distintos puntos de la provincia y una temperatura máxima prevista de 25°.

Según el pronóstico oficial, la probabilidad de chaparrones alcanza un 40% durante la mañana, mientras que por la tarde se espera un ambiente ventoso y hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Las condiciones actuales indican una humedad del 97%, presión de 954.4 hPa, viento del oeste a 13 km/h y visibilidad de 9 km.

Para el fin de semana, el SMN anticipa un leve ascenso de la temperatura: el sábado y domingo las máximas rondarían los 28°, con cielos parcialmente nublados y sin pronóstico de lluvias hasta el momento.