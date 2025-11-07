Según el pronóstico oficial, la probabilidad de chaparrones alcanza un 40% durante la mañana, mientras que por la tarde se espera un ambiente ventoso y hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado.
Las condiciones actuales indican una humedad del 97%, presión de 954.4 hPa, viento del oeste a 13 km/h y visibilidad de 9 km.
Para el fin de semana, el SMN anticipa un leve ascenso de la temperatura: el sábado y domingo las máximas rondarían los 28°, con cielos parcialmente nublados y sin pronóstico de lluvias hasta el momento.