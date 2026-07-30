Penal de Villa Urquiza: un interno fue apuñalado y se encuentra en estado reservado La agresión ocurrió durante el horario de visitas en la Unidad N° 5. La víctima recibió dos puntazos con un arma de fabricación casera.

Un violento episodio sacudió este miércoles al penal de Villa Urquiza, donde un interno de 22 años fue atacado con un arma punzocortante de fabricación casera y debió ser sometido a una cirugía de urgencia. El hecho ocurrió en la Unidad N° 5, destinada al alojamiento de jóvenes adultos.

Según las primeras averiguaciones, el ataque se produjo alrededor de las 10.30, en pleno horario de visitas. Tanto la víctima, Damián Adrián Torres (22), como el presunto agresor permanecían en el sector sin recibir familiares cuando, por causas que son materia de investigación, se desató un enfrentamiento.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el atacante extrajo una “punta” de fabricación casera que llevaba oculta entre sus prendas y le asestó dos puñaladas, una en el rostro y otra en el abdomen, provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras la agresión, personal del Servicio Penitenciario logró controlar la situación, redujo al presunto agresor y brindó asistencia inmediata al herido.

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Torres fue trasladado inicialmente al Hospital Avellaneda, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivado al Hospital Centro de Salud, donde ingresó de urgencia al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente. Hasta el momento, permanece internado con estado de salud reservado.

En el pabellón donde ocurrió el hecho, los investigadores secuestraron el arma utilizada en el ataque y preservaron la escena para el trabajo pericial.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por el fiscal Carlos Sale, quien ordenó la intervención del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Peritos de Criminalística, Laboratorio y Medicina Legal realizaron inspecciones en el lugar y avanzan con la recolección de pruebas para determinar cómo se produjo el ataque y cuáles fueron los motivos del enfrentamiento.

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Fuente: Los Primeros