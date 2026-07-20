Personal policial incautó armas, municiones y marihuana en un allanamiento El procedimiento policial se realizó en la calle Luis F. Nougués al 700.

Durante una investigación, personal de la Comisaría Seccional Séptima ejecutó una serie de allanamientos y retuvo evidencia relevante para la causa.

La pesquisa inició cuando un joven denunció un violento episodio en el que un conocido lo abordó en la puerta de su casa y, tras proferir insultos y amenazas, lo golpeó en la cara con un arma de fuego. De acuerdo a lo dicho por el denunciante, el acusado expresó que mantiene una disputa con el hermano de este.

Por ello, un equipo investigativo fue designado para trabajar en el caso y luego de recabar pruebas, solicitó una orden judicial para intervenir varios domicilios relacionados al agresor. El operativo se concretó este viernes, de manera simultánea, en tres inmuebles contiguos donde la Policía incautó dos pistolas, una réplica de arma y más de 340 municiones de diversos calibres. También encontraron seis plantas de cannabis sativa, bagullos y cigarros de marihuana.

Desde las Unidades Fiscales intervinientes ordenaron que todo lo hallado quede bajo resguardo policial y que, además de demorar al causante por averiguación de antecedentes, se lo notifique de la apertura del caso en el que se encuentra implicado.

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Fuente Comunicación Tucumán