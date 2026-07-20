Detuvieron al presunto autor del homicidio ocurrido en barrio 243 Viviendas El acusado fue aprehendido pocas horas después del crimen, tras ser identificado por un testigo. La víctima, un joven de 31 años, murió luego de recibir una puñalada durante una pelea ocurrida en la zona suroeste de San Miguel de Tucumán.

Un hombre fue detenido este lunes como principal sospechoso del homicidio de Emanuel Pérez, de 31 años, quien fue asesinado durante la madrugada en la zona del barrio 243 Viviendas, en el suroeste de San Miguel de Tucumán. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, quienes lograron localizar y aprehender al acusado en la vía pública pocas horas después del hecho.

El crimen ocurrió alrededor de las 2:40 en la calle José Gorriti al 2.500. Según las primeras averiguaciones, Pérez salió de su vivienda y fue interceptado por otro hombre. En medio de una pelea, el agresor lo atacó con un arma blanca, provocándole una herida debajo de la axila, para luego escapar del lugar. Tras el ataque, vecinos alertaron a la Policía y a los familiares de la víctima, quienes trasladaron al joven en un vehículo particular hasta el Hospital Ángel C. Padilla.

Pese a los esfuerzos del personal médico, Emanuel Pérez falleció poco después de ingresar al centro asistencial debido a la gravedad de la lesión. A partir de las tareas investigativas, un testigo logró identificar al presunto autor del ataque, lo que permitió a los investigadores montar un operativo que culminó con su detención. El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio.

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