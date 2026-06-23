Personal policial intervino en una batalla campal que terminó con heridos de bala Desde la Comisaría Seccional Once acudieron, junto a otras divisiones policiales, ante una denuncia por un conflicto vecinal de gran magnitud

Desde la Comisaría Seccional Once acudieron, junto a otras divisiones policiales, ante una denuncia por un conflicto vecinal de gran magnitud.

Minutos antes de la medianoche de este domingo, la mencionada delegación tomó conocimiento de la trifulca ocurrida en calle Roque Quintana al 1200 donde, al llegar, divisaron un aglomeración de aproximadamente 30 personas, dividida en 2 grupos, enfrentándose entre si, por ello, solicitaron colaboración e inmediatamente arribaron efectivos de la División Patrulla Motorizada Capital, Grupo GEAM y División Operaciones Motorizadas Tucumán (DOMT).

De esa manera, neutralizaron la situación y, mientras 3 personas fueron asistidas y derivadas a los hospitales Centro de Salud y Ángel C. Padilla por heridas de bala, los agentes aprehendieron a un hombre en estado iracundo que ostentaba un arma de fuego. Más tarde, se detectó que la misma era una réplica de pistola y quedó incautada como evidencia material. La Policía se encuentra investigando el hecho a fines de arrestar a los autores de los disparos efectuados.

Fuente Comunicación Tucumán