El Gobierno provincial mandó las invitaciones a Javier Miley y Victoria Villarruel para el acto del Día de la Independencia Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, distintas áreas del Gobierno provincial avanzaron en la planificación de los actos oficiales, espectáculos y operativos de seguridad que acompañarán la celebración de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

El ministro del Interior, Darío Monteros, encabezó una reunión interministerial para coordinar las actividades previstas para el 8 y 9 de julio.

Durante el encuentro, las autoridades ultimaron detalles de la agenda que se desarrollará en la provincia, que cada año se convierte en el centro de los actos patrios nacionales.

En ese marco, Monteros destacó la responsabilidad institucional que implica recibir a autoridades nacionales y organizar las actividades que congregarán a miles de tucumanos y visitantes: “Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, con quien ya nos habíamos reunido la semana pasada, hoy tuvimos una segunda reunión con todas las áreas que vamos a participar en el festejo patrio, en el que Tucumán pasa a ser la capital de la Argentina, y eso nos toca como una responsabilidad tremenda”.

Asimismo, informó que fueron cursadas las invitaciones correspondientes a las máximas autoridades nacionales para participar de los actos oficiales. “Esperamos la venida del señor presidente Javier Milei, algo que no está confirmado todavía, y la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes ya tienen las invitaciones correspondientes para la Casa Histórica, donde se va a hacer el acto central de la Argentina en conmemoración al 9 de julio”, señaló.

MIRA TAMBIÉN Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo durante este martes 23 de junio

Al referirse a la programación prevista, el ministro detalló que las actividades comenzarán durante la tarde del 8 de julio con propuestas destinadas a toda la familia. “Los festejos van a comenzar el día 8 de julio a partir de las 14.30 horas con eventos y espectáculos para toda la familia”, indicó.

Además, explicó que a la medianoche se desarrollará el acto protocolar en la Casa Histórica de la Independencia y que posteriormente el gobernador compartirá con los presentes la interpretación del Himno Nacional Argentino. “Después el gobernador se trasladará al escenario que va a estar montado frente a la Casa Histórica para cantar el Himno Nacional Argentino con todas las familias que van a estar congregadas ahí”, sostuvo.

Respecto de las actividades del 9 de julio, Monteros precisó que la jornada comenzará con el tradicional chocolate patrio en Plaza Independencia, continuará con el acto protocolar y el Tedeum, y culminará con el desfile cívico-militar. “Pasadas las 12 será el gran desfile cívico militar que vamos a tener frente al parque 9 de Julio”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN Nueva acreditación de la Tarjeta Alimentaria Independencia

Participaron de la reunión el jefe y el subjefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta y Roque Yñigo; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; la presidenta del Ente Cultural de Tucumán, Sandra Maldonado; la secretaria de Comunicación Pública, Mariana Lucenti; el representante oficial de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra; la directora de Ceremonial de la Provincia, Belquis Borges; y el secretario de Relaciones Interinstitucionales del Ministerio de Interior, Daniel Herrera.

Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, se refirió al operativo de seguridad diseñado para garantizar el normal desarrollo de todas las actividades previstas. Al respecto, aseguró: “La Policía ya tiene todo establecido para el 8 y 9 de Julio. Va a haber una gran cobertura en la Plaza Independencia y en todos los lugares de San Miguel de Tucumán”.

En cuanto al desfile patrio, destacó la participación de la fuerza provincial y el acompañamiento de delegaciones de otras jurisdicciones. “La Policía va a tener formación y le va a presentar un gran desfile policial. Están invitadas todas las provincias y ya nos dio instrucciones el gobernador de la provincia”, manifestó.

MIRA TAMBIÉN El uso del token digital para consultas médicas será obligatorio desde Julio

Asimismo, informó que se reforzarán los controles preventivos durante las celebraciones y pidió la colaboración de la ciudadanía. “No vamos a permitir la ingesta de bebidas alcohólicas el 8 de julio acá en la plaza, así que vamos a tener un gran control policial”, remarcó.

Finalmente, explicó que también se encuentran avanzadas las tareas de coordinación vinculadas a una eventual visita presidencial. “Por los puntos donde se vaya a desplazar el presidente, sea vía terrestre o aérea, ya tenemos el dispositivo prácticamente armado. Tenemos una reunión previa con Casa Militar para coordinar si viene vía terrestre o aérea y desplegar el operativo, con casi 2.000 policías”, cerró.

Fuente Comunicación Tucumán