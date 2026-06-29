Personal policial realizó allanamientos en La Florida, Capital y Alderetes En la causa está involucrada una familia conocida como el “Clan Barrionuevo”.

Tras la denuncia por un robo con arma de fuego, personal de la Comisaría La Florida ejecutó una serie de allanamientos que culminó con secuestro de drogas y de un motovehículo.

La dependencia designó un equipo investigativo para esclarecer el hecho y fue así que, mediante análisis de registros fílmicos y recolección de testimonios y evidencias, determinaron varias direcciones domiciliarias relacionadas al delito. Luego de obtener una orden de allanamiento para aquellos inmuebles, los uniformados irrumpieron de manera simultánea 8 viviendas situadas en distintos puntos de la localidad La Florida y las ciudades de Alderetes y San Miguel de Tucumán.

Durante el procedimiento, secuestraron una motocicleta, bagullos de marihuana además de una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento, todo lo cual, quedó incautado y registrado como evidencia material que será utilizada para el avance del caso. Se esperan próximas medidas policiales orientadas a poner tras las rejas a los responsables.