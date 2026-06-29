Tras la denuncia por un robo con arma de fuego, personal de la Comisaría La Florida ejecutó una serie de allanamientos que culminó con secuestro de drogas y de un motovehículo.
La dependencia designó un equipo investigativo para esclarecer el hecho y fue así que, mediante análisis de registros fílmicos y recolección de testimonios y evidencias, determinaron varias direcciones domiciliarias relacionadas al delito. Luego de obtener una orden de allanamiento para aquellos inmuebles, los uniformados irrumpieron de manera simultánea 8 viviendas situadas en distintos puntos de la localidad La Florida y las ciudades de Alderetes y San Miguel de Tucumán.
Durante el procedimiento, secuestraron una motocicleta, bagullos de marihuana además de una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento, todo lo cual, quedó incautado y registrado como evidencia material que será utilizada para el avance del caso. Se esperan próximas medidas policiales orientadas a poner tras las rejas a los responsables.