Personal policial se llevó detenido a Ángel “El Mono” Ale Todo estaría relacionado por un intercambio de disparos en una fiesta en Tafí Viejo y resistencia a la autoridad.

La Policía realizó un allanamiento en la casa de Ángel “El Mono” Ale, por una causa de uso de armas de fuego en una fiesta que se realizaba el domingo en Los Pocitos, Tafí Viejo. El personal logró secuestrar seis escopetas y se llevó en calidad de aprehendido a Ángel y Facundo Ale.

Ricardo Fanlo, abogado de la familia Ale, explicó que Ángel Ale fue trasladado por atentado y resistencia a la autoridad, ya que integrantes del grupo CERO indicaron que quiso agredirlos cuando ingresaron a su domicilio.

Además explicó que la medida judicial se llevó a cabo por un supuesto intercambio de disparos con armas de fuego en una fiesta en donde también estarían involucrados Facundo Ale e integrantes del clan “Los Gardelitos”.

Noticia en desarrollo