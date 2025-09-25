El Concejo de Tucumán Dio Luz Verde a la Primera Etapa del Digesto Jurídico Municipal Con votación unánime, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó la primera fase de su ambicioso Digesto Jurídico municipal. Esta decisión clave, tomada en la última sesión presidida por Fernando Juri, marca el inicio de una profunda "higiene legislativa" destinada a depurar y ordenar el vasto cuerpo normativo de la capital.

Primer “Barrido” Histórico: 700 Ordenanzas de la Dictadura

La etapa inicial autorizada por los concejales se centró en un período histórico delicado: la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Se trata de cerca de 700 ordenanzas que fueron sometidas a un riguroso análisis para determinar su vigencia.

Según explicó el concejal Gustavo Cobos (UCR), presidente de la Comisión Especial del Digesto Jurídico, este período fue elegido por una “situación técnica”: durante la dictadura, el sistema de numeración de ordenanzas se reinició, lo que facilitó establecer un punto de partida para la depuración.

El resultado de esta primera clasificación es contundente: el 72% de las normativas de ese periodo fueron caducadas o derogadas.

La limpieza legislativa se realiza mediante dos figuras:

Derogación : Se aplica a las ordenanzas que deben ser anuladas explícitamente.

: Se aplica a las ordenanzas que deben ser anuladas explícitamente. Caducidad: Se aplica a aquellas normativas que ya cumplieron el objetivo para el que fueron sancionadas y, por lo tanto, pierden su efecto.

Un Esfuerzo Bipartidista por la Claridad Normativa

El proceso de clasificación y ordenamiento es el fruto del trabajo de la Comisión Especial de Digesto Jurídico, integrada por miembros de diferentes bancadas, lo que resalta el consenso político detrás de la iniciativa.

La comisión es liderada por Gustavo Cobos (UCR) e incluye a Alfredo Terán (Fuerza Republicana), Ana González (Partido por la Justicia Social) y Federico Romano Norri (UCR).

Durante la sesión, varios concejales como Terán, González, Emiliano Vargas Aignasse, Ernesto Nagle, Federico Romano Norri, Carlos Arnedo y Gonzalo Sebastián Carrillo Leito, destacaron y valoraron la labor de la comisión para modernizar y transparentar el marco legal del municipio.

La aprobación de esta primera etapa representa un paso fundamental para simplificar la vida de los ciudadanos y facilitar el trabajo de la administración pública, al dejar atrás un cúmulo de leyes obsoletas o sin efecto.

