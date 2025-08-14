Personal policial secuestró 35 “bochitas” de cocaína Intervino personal de la Comisaría Sexta.

Personal Policial secuestró cocaína de una vivienda cuando investigaban un robo a una mujer.

Todo comenzó el sábado último cuando una mujer denunció haber sido víctima de robo con arma de fuego, producido por autores desconocidos en las inmediaciones de Calle Manuel Alberti y Calle Thames, sustrayéndole su teléfono celular, dinero en efectivo, entre otras pertenencias varias.

Por tal motivo y siguiendo instrucciones de la Justicia, personal policial de la comisaría Sexta a cargo del comisario Miguel Rigo se realizaron averiguaciones, declaraciones testimoniales y se constataron los domicilios de los presuntos autores del delito por lo que ayer miércoles se realizaron varios allanamientos ordenados por el juez del Colegio de jueces, Fernando Luis Zottoli Ortiz.

Pero la sorpresa de las pesquisas fue cuando al revisar la vivienda hallaron 35 bochas de una sustancia blanquecina que por sus características luego de la prueba de campo se comprobó que se trataba de cocaína, por lo que intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas.

En este sentido se constató que eran 9 gramos de la droga. También se secuestró 39.900 pesos, varios recortes de bolsas plásticas transparentes, dos tijeras, una cuchara cortada con una sustancia blanquecina espolvoreada, tres teléfonos celulares y una media de color blanca con flores.

El trabajo policial fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Capital, comisario General Eduardo Luna y el segunda Jefe comisario mayor Manuel Orellana.

