El testimonio de Santiago Bagne sobre la pelea en Tafí del Valle El acusado aportó datos importantes para la pesquisa. Identificó a seis personas que podrían haber participado del hecho.

La declaración de Santiago Bagne, uno de los imputados por la agresión que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle, aportó algo de claridad sobre lo sucedido el 29 de enero. El joven, acusado junto a César Máximo Carreras de lesiones graves en grado de tentativa, doblemente agravadas por haber sido premeditadas y por el número de participantes, brindó su versión de los hechos. Estos son los puntos más relevantes:

1- Encuentro

El joven informó que fue al boliche junto a Belisario Iturbe y otro amigo. En la puerta, cerca de las tres, se encontró con Ledezma, que estaba con otros dos compañeros. Según su testimonio, charlaron e intercambió el usuario de Instagram con un tal “Maxi” Colombres, amigo de la víctima.

2- Primer incidente

MIRA TAMBIÉN El Gobierno convoca a los gremios estatales para la recomposición salarial

De acuerdo con su declaración, alrededor de las cuatro, cuando ya estaban dentro del local y conversaba con Colombres, advirtió que Iturbe y Ledezma estaban discutiendo. En ese momento, la víctima le habría aplicado un golpe de puño en el rostro a su amigo, por lo que decidió intervenir para separarlos. También reconoció que por esa situación fue expulsado del boliche, mientras que los otros involucrados no.

También relató que, cuando era retirado del lugar, recibió un golpe en la nariz. Al parecer, en el intento de frenar al personal de seguridad que lo llevaba a la fuerza, un amigo le habría arrojado un golpe al patovica, pero terminó impactando en su rostro.

Señaló además que desconocía el origen del problema, aunque horas más tarde se enteró de que habría comenzado porque alguien del grupo del denunciante habría “molestado” a la hermana de uno de sus amigos. Paula Morales Soria, defensora de Iturbe, indicó que el denunciante habría intentado propasarse con la joven.

MIRA TAMBIÉN Así funcionarán los servicios municipales el lunes 16 y martes 17 de febrero

3- La espera

Bagne reconoció que, tras ser retirado de “La Cañada”, no regresó a la cabaña que había alquilado con sus amigos, sino que decidió aguardarlos en la camioneta de uno de ellos y no en su auto, que estaba estacionado a una cuadra y media del boliche.

Explicó que, con el correr de los minutos, se fue encontrando con otros compañeros que habían salido del local para ver cómo estaba. “Había ido a bailar con ellos y era lógico que se quedara a esperarlos. Además, el dueño de la camioneta debía devolverle ropa”, explicaron Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, defensores del joven.

4- Segunda pelea

El acusado aportó un dato desconocido hasta el momento. Contó que, a la salida del boliche, Ledezma observó que él estaba con sus amigos y les gritó: “Ahí está al que le rompí la geta”. Iturbe reaccionó y le propinó un golpe de puño que lo derribó. Luego, según su relato, el denunciante se incorporó y salió corriendo.

“Este es uno de los puntos más extraños de la declaración. Es muy poco probable que una sola persona vaya a provocar y agredir a otra cuando está frente a un grupo de ocho. Nunca antes escuché algo así”, señaló José María Molina, representante legal de Ledezma.

5- La última escena

Bagne, según fuentes judiciales, declaró que varios de sus amigos salieron corriendo detrás de Ledezma y que Santiago Fernández fue quien le aplicó un golpe que lo hizo caer. De acuerdo con su exposición, no pudo observar quién más pudo haberlo agredido, aunque después se enteró de que habría sido Mariano Costa Rojano. Insistió en reiteradas ocasiones en que él sólo intentó separar a los más exaltados.

Sus dichos coinciden en gran parte con lo que declaró espontáneamente Carreras, el otro imputado en la causa. Cuando fue detenido por la Policía, aseguró a los gritos que no había participado en el ataque y que los autores habían sido Iturbe y Costa Rojano.

Ángel Fara y Luis Medina, defensores de Carreras, señalaron en más de una oportunidad que su asistido no declarará formalmente porque ya había aportado la información necesaria, la cual fue incorporada al expediente.

6- Identificación

Tal como se preveía, los funcionarios judiciales le mostraron a Bagne fotografías y videos del hecho para que identificara a las personas que aparecían en esas imágenes. “Siempre dijimos que quería colaborar con la investigación porque no tuvo nada que ver. Eso fue lo que hizo, por lo que nadie debería sorprenderse”, señalaron Santamarina.

“Su aporte fue fundamental porque brindó nombres de personas que pensábamos que nunca podrían ser identificadas, como, por ejemplo, un joven que se puso la capucha para evitar ser reconocido”, indicó Molina.

Además de Iturbe, Costa Rojano y Fernández, el imputado mencionó al menos a otros seis jóvenes. Lo llamativo es que afirmó haberse enterado por terceros de que Carreras también había estado en el lugar cuando se produjo el incidente.

7- El después

Ayer, ante el fiscal Gerardo Salas, el imputado también reconoció que mantuvo contactos con sus amigos antes y después de que se produjera el último episodio. Dijo que no recordaba a quiénes ni qué mensajes habría enviado. Cuando se realizó el allanamiento en el que fue detenido, no sólo entregó su teléfono celular, sino que además facilitó la clave para su análisis. También habría confirmado que no borró mensajes ni audios. Para los investigadores, esos elementos podrían resultar clave para esclarecer lo ocurrido esa madrugada.

Cómo sigue la causa: la investigación que dirige el fiscal Salas está lejos de cerrarse

“Este caso no se va a resolver en los próximos días. Hay muchas cuestiones por analizar, medidas por adoptar y pericias por realizar”, sostuvo una fuente del Ministerio Público. Estos son algunos de los puntos pendientes en la investigación que conduce el fiscal Gerardo Salas:

-Analizar los testimonios presentados por las partes y los recolectados por la fiscalía.

– Finalizar el análisis de las fotografías y los videos incorporados a la causa.

– Aceptar o descartar las declaraciones solicitadas tanto por las defensas como por el querellante.

– Contrastar los dichos de Santiago Bagne con las pruebas ya incorporadas al expediente.

– Definir si se tomará declaración a Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y al menos a otros seis jóvenes identificados por Bagne.

– Entrevistar a otras personas vinculadas al caso.

– Evaluar los informes médicos presentados por la querella.

– Ordenar las pericias de los celulares de Bagne y de César Máximo Carreras, los únicos secuestrados hasta el momento.

Fuente La Gaceta