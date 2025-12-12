Enmarcados en una investigación, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP) Este, ejecutaron medidas judiciales, en la ciudad de Alderetes, donde hubo secuestros y personas aprehendidas.
Luego de arduas jornadas de averiguación y tareas de inteligencia, los empleados policiales allanaron dos viviendas, ubicadas en el barrio Julio Abraham, y arrestaron a tres mujeres, de 28, 32 y 51 años que enfrentarán cargos por infracción a las Leyes de Estupefacientes y Narcomenudeo.
Durante las irrupciones, los agentes hallaron 27 bagullos de marihuana, un total de 1067 ravioles de cocaína elementos para el fraccionamiento y distribución de sustancias tóxicas, celulares y más de $100.000 en efectivo, todo lo cual, quedó incautado por disposición de la Unidad Fiscal a cargo. Continua la pesquisa.
Fuente Comunicación Tucumán