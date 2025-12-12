Personal policial secuestró gran cantidad de droga en Alderetes Las intervenciones se llevaron a cabo, este miércoles, por personal dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DIGEDROP).

Enmarcados en una investigación, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP) Este, ejecutaron medidas judiciales, en la ciudad de Alderetes, donde hubo secuestros y personas aprehendidas.

Luego de arduas jornadas de averiguación y tareas de inteligencia, los empleados policiales allanaron dos viviendas, ubicadas en el barrio Julio Abraham, y arrestaron a tres mujeres, de 28, 32 y 51 años que enfrentarán cargos por infracción a las Leyes de Estupefacientes y Narcomenudeo.

Durante las irrupciones, los agentes hallaron 27 bagullos de marihuana, un total de 1067 ravioles de cocaína elementos para el fraccionamiento y distribución de sustancias tóxicas, celulares y más de $100.000 en efectivo, todo lo cual, quedó incautado por disposición de la Unidad Fiscal a cargo. Continua la pesquisa.

Fuente Comunicación Tucumán