Dejaron firme la condena para el sujeto que asesinó a Ana Dominé Edgar Ramón Visuara mató a la mujer frente a su hijo cuando la víctima llevaba un bolso con la recaudación de su local. Ahora el máximo magistrado ratificó la sentencia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prisión perpetua para Edgar Ramón Visuara por el asesinato de Ana Elvira Dominé, la empresaria tucumana que fue asesinada durante un asalto armado en septiembre de 2020 en San Miguel de Tucumán.

El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Visuara, que buscaba revertir la sentencia al sostener que la condena se apoyaba en sus antecedentes penales y que las pruebas habían sido mal valoradas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron el planteo “inadmisible”, dejando la condena definitivamente firme.

El asesinato de Ana Dominé generó un fuerte impacto social. La comerciante, de 52 años, había enviudado años antes y había logrado reconstruir su vida y la de su familia con su empresa distribuidora de bebidas. Tras su muerte, vecinos, colegas y familiares reclamaron justicia y la recordaron con mensajes en redes sociales.

Cómo fue el ataque que terminó con la vida de la empresaria

El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2020, en la esquina de avenida Alem y calle Álvarez, pleno centro tucumano. Dominé volvía a su casa junto a uno de sus hijos con la recaudación de varios días: $500.000 en efectivo, una cifra millonaria para ese momento.

Lo que no sabían era que un grupo de delincuentes los había seguido por varias cuadras. Se movilizaban en un taxi y dos motocicletas. Cuando el hijo bajó unos segundos a comprar cigarrillos, dos motochorros se acercaron a la camioneta.

Tras un breve forcejeo, uno de ellos le disparó en la cabeza y huyó con el bolso. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad y ocurrió en menos de un minuto.

La investigación determinó que no se trató de un robo al azar: el ataque fue planificado, con roles definidos y un cómplice que coordinó la fuga.

La desesperada reacción del hijo y el testimonio de los testigos

El hijo de Dominé intentó correr a los atacantes, pero tuvo que detenerse porque los motochorros seguían apuntándolo con el arma. “En el video se ve que primero intenta seguirlos a pie y luego retrocede porque nunca dejaron de apuntarle”, relató un comerciante en aquellos días.

Una testigo aportó otro dato clave: “Escuché un ruido, me asusté muchísimo y después quedé espantada cuando me di cuenta de que le habían pegado un tiro en la cabeza a la señora”.

Dominé fue llevada de urgencia al Hospital Padilla, pero falleció casi de inmediato debido a la gravedad de la herida.

Las condenas y el cierre definitivo del caso

El proceso judicial avanzó con rapidez y un tribunal tucumano condenó a Cristian Godoy, Raúl Antonio Greco, Federico Sánchez y Edgardo Ramón Visuara a prisión perpetua como coautores del homicidio.

Otros dos implicados, Sebastián Alfredo Quiroga y Exequiel Antonio Tous, recibieron 10 años de prisión como partícipes secundarios.

En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Tucumán confirmó el fallo. Con la decisión adoptada ahora por el máximo tribunal nacional, la condena de Visuara quedó firme y sin posibilidad de revisión.

Fuente A24