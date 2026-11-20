Personal policial secuestró mercadería por un valor de $60 millones por contrabando Fue en el marco de dos controles a transportes de una empresa de encomiendas que provenían de Salta y se dirigían a esta provincia por la ruta nacional N°9.

En el marco de los controles de vehículos que ingresan y egresan de la provincia, los efectivos del Destacamento Fronterizo Cabo Vallejo secuestraron este viernes un total de 67 encomiendas con mercadería importada sin la documentación legal que acredite su ingreso al país y por un valor total estimado en $60 millones.

En uno de ellos, detectaron 43 encomiendas con productos importados, de las cuales dos contenían hojas de coca en su estado natural, todo por un valor estimado en 40 millones de pesos. En otro camión de la misma empresa detectaron 24 encomiendas con mercadería importada por un valor aproximado de 20 millones de pesos.

Al intervenir, las autoridades del Juzgado Federal N°2 de Tucumán y Dirección General de Aduanas de Tucumán ordenaron el secuestro del total de las 67 encomiendas por infracción a la Ley nacional N° 22.415 de Contrabando.

Los procedimientos fueron supervisados por el director General de Unidades Especiales, Comisario General Fabio Ferreyra, y el subdirector, Comisario Inspector Carlos González.

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Fuente Comunicación Tucumán