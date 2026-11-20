La tarjeta SUBE no funcionará durante 12 horas del fin de semana Habrá una actualización del sistema y afectará a los usuarios durante 12 horas. No se podrán acreditar cargas ni consultar saldos, pero se podrán utilizar tarjetas que tengan crédito.

El sistema de la tarjeta SUBE suspenderá temporalmente varios de sus servicios durante el fin de semana, por un lapso de 12 horas, debido a tareas de actualización.

Durante ese período, los usuarios no podrán realizar recargas, consultar saldos ni acceder a distintas plataformas digitales, aunque podrán seguir viajando si cuentan con crédito disponible.

Cuándo será la interrupción de algunos servicios

La interrupción de algunos servicios de la tarjeta SUBE será el próximo domingo 22 de noviembre, entre las 00:00 y las 12:00.

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La medida alcanzará tanto a las operaciones presenciales como a las electrónicas y también afectará la consulta de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo SUBO.

SUBE: qué servicios estarán suspendidos

Durante las 12 horas previstas para los trabajos técnicos, quedarán fuera de servicio las siguientes herramientas y operaciones:

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Carga y acreditación de saldo: no se podrán comprar ni acreditar cargas, tanto electrónicas como presenciales.

Aplicación SUBE: permanecerá temporalmente fuera de funcionamiento.

Consulta de saldo: no estará disponible a través de los canales afectados.

Página web oficial: los usuarios no podrán ingresar al sitio de SUBE.

Atención telefónica: se interrumpirá este canal de consultas.

Aplicación Cuándo SUBO: no se podrá consultar la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Según se informó oficialmente, la actualización apunta a optimizar el funcionamiento del sistema. Por ese motivo, se recomienda anticipar las recargas y realizar las consultas necesarias antes del comienzo de la interrupción.

¿Se podrá viajar en colectivo y subte durante la interrupción?

Sí. Los pasajeros podrán utilizar el transporte público con normalidad siempre que tengan saldo suficiente en sus tarjetas SUBE físicas o digitales.

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El límite de carga de la tarjeta es de $40.000, por lo que quienes necesiten viajar durante la mañana del domingo podrán anticipar las recargas antes de que comiencen los trabajos.

Qué otros medios de pago se podrán utilizar

Durante la interrupción también estarán disponibles otras alternativas para abonar los viajes en colectivos y subtes:

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Tarjetas de débito, crédito y prepagas Visa y Mastercard con tecnología sin contacto.

Dispositivos con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Códigos QR a través de billeteras electrónicas habilitadas.

A qué hora volverán a funcionar los servicios de SUBE

La suspensión comenzará a las 00:00 del domingo 22 de noviembre y se extenderá, según el cronograma oficial, hasta las 12:00 del mismo día.

¿Dónde y cómo puedo cargar mi SUBE?

La tarjeta SUBE se puede cargar de forma presencial en cualquiera de los Puntos SUBE. Además, se puede realizar una carga electrónica a través de la app SUBE, homebanking, cajeros automáticos o billeteras virtuales.

Tras realizar la carga, hay que acreditarla apoyando la tarjeta en una Terminal Automática, en las validadoras de los colectivos de aquellas localidades donde funciona Carga a Bordo o en la app SUBE en el caso de tener un celular con sistema Android 6 o superior y tecnología NFC.

Fuente Noticias Argentinas