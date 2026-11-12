Personal policial secuestró rifles y municiones por una denuncia de violencia de género Ante la denuncia de una mujer por violencia de género, los efectivos de la Comisaría La Florida intervinieron rápidamente y concretaron este martes importantes secuestros en la vivienda del hecho.

La mujer manifestó que corría en riesgo su vida y la de su hija de dos años, ya que su pareja, bajo los efectos de estupefacientes, la agredió físicamente y realizó disparos en la vivienda. Además, rompió algunas pertenencias y tenía en su poder armas de aire comprimido y de fuego de grueso calibre. Es así que un equipo designado por el jefe de esta dependencia policial, Comisario Carlos Nieto, se presentó en la vivienda y con la autorización de la víctima ingresó a la propiedad donde hallaron tres rifles de aire comprimido, cajas de balines de diferentes calibres, un celular y una bicicleta que posee impacto de balas. En tanto, el agresor había escapado antes en una motocicleta.

Todos los elementos quedaron secuestrados por disposición de las autoridades de la Unidad Fiscal de Integridad Sexual y Género N°4 en el marco de una causa abierta por lesiones agravadas por el vínculo. Además, ordenaron una consigna policial en el lugar de permanencia de la víctima.

El procedimiento fue supervisado por el jefe de la Unidad Regional Este, Comisario General Carlos Ruiz.

Fuente Comunicación Tucumán