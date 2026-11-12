Varias zonas de Tucumán se encuentran en alerta por el calor Diversos departamentos y localidades tucumanas figuran en el mapa de alertas por temperaturas elevadas. El nivel amarillo implica riesgos leves a moderados para la salud y medidas preventivas específicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por altas temperaturas para gran parte de la provincia de Tucumán. El aviso comprende a San Miguel de Tucumán y distintos departamentos y localidades del territorio provincial, ante la previsión de condiciones de calor que pueden tener efectos en la salud.

Según el mapa de alertas del organismo nacional, las zonas alcanzadas son Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena. También se encuentran incluidas las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

El nivel amarillo indica un efecto leve a moderado en la salud y advierte que las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes presentan enfermedades crónicas.

Ante estas condiciones, se recomienda aumentar el consumo de agua, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir la actividad física intensa y prestar especial atención a la hidratación de niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

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Fuente Comunicación Tucumán