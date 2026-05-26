Investigan las muertes de dos hombres tras un siniestro vial durante un operativo policial Raúl Exequiel Argañaraz, de 28 años, y José David Salinas, de 34, fallecieron el sábado por la noche en El Colmenar. Mientras familiares y vecinos denuncian una persecución policial con disparos, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, negó esa versión y aseguró que toda la actuación de los efectivos quedó a disposición de la Justicia.

La Justicia investiga las circunstancias que rodearon la muerte de Raúl Exequiel Argañaraz, de 28 años, y José David Salinas, de 34, quienes fallecieron durante la noche del sábado tras un violento siniestro vial ocurrido en la zona de calle Charcas y Ruta 305, en la localidad de El Colmenar, jurisdicción de Las Talitas.

Según las primeras averiguaciones, el hecho se produjo cuando una motocicleta en la que circulaba Argañaraz era seguida por efectivos policiales. En circunstancias que aún son materia de investigación, se produjo una colisión que terminó con consecuencias fatales para ambos hombres.

Tras el episodio, familiares y vecinos del joven fallecido denunciaron públicamente que existió una persecución policial y aseguraron que los efectivos habrían efectuado disparos durante el procedimiento. Sin embargo, esa versión fue rechazada por las autoridades policiales.

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En diálogo con la prensa, el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, sostuvo que “nunca hubo una persecución” y afirmó que toda la actuación policial se encuentra bajo análisis judicial. “Está todo judicializado. Hemos puesto a disposición de la Fiscalía los GPS de los móviles, las comunicaciones, el armamento y absolutamente todo lo que requiera la investigación”, señaló.

El funcionario también negó que Argañaraz haya recibido un disparo, una de las versiones que circularon en las redes sociales y entre allegados al joven. “Se habla de un tiro en la nuca, pero eso deberá determinarlo la autopsia. Nosotros rechazamos rotundamente esa versión y queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias”, expresó.

Girvau indicó además que Argañaraz registraba antecedentes penales por distintos delitos contra la propiedad y aseguró que durante las actuaciones realizadas tras el siniestro se habría encontrado droga entre sus pertenencias, elemento que quedó incorporado a la causa bajo intervención judicial.

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“Es una persona que tenía múltiples antecedentes por robo agravado y robo de motocicletas. Nosotros lamentamos profundamente lo sucedido, pero queremos que se conozca toda la verdad de los hechos”, manifestó.

Respecto de la mecánica del accidente, el jefe policial evitó realizar conclusiones definitivas y remarcó que será la Fiscalía la que determine las responsabilidades. No obstante, sostuvo que, de acuerdo con los elementos recolectados hasta el momento, no existieron disparos ni una persecución policial como las denunciadas por algunos testigos.

Asimismo, defendió el accionar de los efectivos que participaron del procedimiento y aseguró que la fuerza colaborará con cada requerimiento de la investigación. “No tenemos ningún inconveniente en que se investigue todo. Vamos a poner a disposición los uniformes, las armas, las motocicletas y cada una de las comunicaciones realizadas”, afirmó.

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La investigación continúa en manos de la Fiscalía interviniente, que espera los resultados de las pericias, los informes preliminares y las autopsias para reconstruir con precisión la secuencia de hechos que derivó en la muerte de Argañaraz y Salinas. Mientras tanto, persisten las versiones contrapuestas entre familiares de una de las víctimas y la Policía sobre lo ocurrido durante los minutos previos al trágico desenlace.