Comienza la semana con un ascenso de temperaturas que podría superar los 35° en la provincia A prepararse para una semana con temperaturas que más bien parecen de verano. El experto meteorólogo Cristofer Brito advierte que el calor y la humedad dominarán el clima de la provincia, con un aumento progresivo de las temperaturas.

Por Redacción - El Ocho 15/09/2025 · 7:24