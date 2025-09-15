Así se viene la semana, día por día:
- Lunes 15: El día comienza nublado, con una mínima de 15° que subirá hasta los 28°.
- Martes 16: El sol se esconderá un poco y hay chances de lloviznas débiles en la noche. La temperatura oscilará entre 17° y 29°.
- Miércoles 17: Se espera inestabilidad por la mañana y una máxima de 30°. La mínima será de 17°.
- Jueves 18: El calor se intensifica. La máxima llegará a los 32°, con una mínima de 19°.
- Viernes 19: ¡El día más caluroso! El cielo estará despejado y los termómetros podrían superar los 35°.
Este calor no durará para siempre. El fin de semana se esperan chaparrones el sábado y tormentas aisladas el domingo, lo que traerá un alivio con el ingreso de aire más fresco.