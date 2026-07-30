Pronóstico del tiempo para hoy: cielo nublado, mucha humedad y una máxima de 23 grados El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con nubosidad variable y vientos moderados del sector norte en la capital tucumana. Hacia la tarde, las condiciones irán mejorando paulatinamente.

Para este jueves 30 de julio, el pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica una jornada con el cielo mayormente nublado durante la mañana, marcando un inicio de día fresco donde la temperatura rondará los 14 grados.

De acuerdo al parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las primeras horas del día presentarán una muy baja probabilidad de lluvias, estipulada en un 10 por ciento. Además, los vientos del sector norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Un dato a tener en cuenta para los tucumanos que salgan temprano de casa es que la humedad alcanzará un elevado 97 por ciento, aunque la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

Cómo estará el tiempo por la tarde y la noche

El informe del servicio meteorológico prevé que, para después del mediodía, el cielo pasará a estar parcialmente nublado. Los vientos continuarán soplando desde el norte manteniendo las velocidades estimadas de entre 13 y 22 km/h. En cuanto a la temperatura máxima pronosticada para la jornada, la misma trepará hasta alcanzar unos agradables 23 grados.

Hacia la noche, el clima se tornará un poco más fresco, con el termómetro descendiendo hasta los 19 grados. En esa franja horaria, los vientos rotarán hacia el sector sudoeste y disminuirán su intensidad, corriendo a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula para el cierre del día.