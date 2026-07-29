Incineran 37 kilos de cocaína y 50 kilos de marihuana incautadas Se trata de drogas que fueron incautadas por personal de la Policía de Tucumán en distintos procedimientos.

La destrucción se llevó a cabo durante el mediodía de este miércoles en los hornos ubicados en la empresa 9 de Julio, por disposición del Juzgado Federal número 3. Se trata de drogas que fueron incautadas por personal de la Policía de Tucumán en distintos procedimientos.

En este contexto, el subdirector General de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rufino Medina manifestó: “En la fecha se incineró 37 kilos de cocaína y 50 kilos de marihuana. Este trabajo es para que la sociedad, que por ahí se pregunta que lo que se hace con la droga que se secuestra, este es el fin que tiene, una vez que fue peritada y ya no le es útil para el Juzgado Federal porque finalizó la causa, el artículo 30 de la Ley 23.737 establece que la droga puede ser incinerada”, explicó.

Medina recordó que los 37 kilos de cocaína corresponden al procedimiento realizado el 1 de julio pasado en el Puesto Fronterizo de Valentín Giménez: “allí detuvieron la marcha de un camión y luego de inspeccionarlo, en el motor, se encontraba oculta la droga. La persona involucrada fue aprehendida y quedó a disposición del Juzgado Federal número 3”, contó, en tanto; la marihuana corresponde a otro procedimiento llevado a cabo en la zona este de la provincia.

“Para que no quede ninguna duda de lo que se está haciendo, se convocó a dos testigos para que observen la cremación total de estas sustancias”.

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Acompañaron en el procedimiento, autoridades del Juzgado Federal número 3 y Policía Federal.

Finalmente, el subdirector general afirmó que continuaran cumpliendo con las directivas inculcadas por el gobernador, Osvaldo Jaldo, el ministro de Seguridad y Jefatura de Policía, “de sacar esta droga de las calles para que no sigan envenenado a nuestra sociedad”, cerró.