Tras una veloz persecución, los efectivos de la División de Patrulla Motorizada Capital atraparon este miércoles a dos jóvenes que huían luego de cometer un robo de un bolso y otros elementos desde el interior de una camioneta que se encontraba estacionada en la zona de Villa Luján. Cuando fueron alcanzados, chocaron con dos móviles policiales, provocando lesiones a los motoristas.
“Este hecho ocurrió alrededor de las 8.40 de esta mañana en calle San Juan al 2.200, donde dos personas desconocidas previo a romper la ventanilla de una camioneta sustrajeron un bolso, entre otras pertenencias. Esto fue alertado por el personal de motociclistas de esta División que inició un seguimiento a distancia por varias cuadras hasta alcanzarlos en calles Pellegrini y Las Piedras. Allí, los acusados colisionaron con el personal policial provocando la caída de dos motos de esta repartición causándole lesiones a los efectivos, aun así fueron reducidos y puestos a disposición de la Justicia”, explicó el jefe de la División Patrulla Motorizada Capital, Comisario Carlos Chaparro, quien agregó que los agentes lesionados fueron trasladados a un sanatorio para ser asistidos.
“Estamos a la espera de los informes sobre sus planillas prontuariales, pero aparentemente por la forma de cometer el robo tendrían antecedentes por hechos similares”, señaló Chaparro refiriéndose a los acusados.
En cuanto al trabajo diario que se realiza desde esta División, el jefe de los motoristas resaltó: “Se trabaja de manera conjunta y coordinada con la Oficina de Visualización que dan las alertas, y los efectivos de la Patrulla Motorizada tienen una intervención inmediata en todo el ámbito de la Capital”.
Fuente Comunicación Tucumán