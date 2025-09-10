Quedaron detenidos luego de robar objetos de una camioneta Dos jóvenes fueron detenidos este miércoles tras robar un bolso y otros objetos de una camioneta estacionada en Villa Luján. La persecución comenzó cuando los delincuentes huyeron del lugar y, al ser alcanzados por la Policía Motorizada, chocaron con dos móviles, provocando heridas a los agentes.

Tras una veloz persecución, los efectivos de la División de Patrulla Motorizada Capital atraparon este miércoles a dos jóvenes que huían luego de cometer un robo de un bolso y otros elementos desde el interior de una camioneta que se encontraba estacionada en la zona de Villa Luján. Cuando fueron alcanzados, chocaron con dos móviles policiales, provocando lesiones a los motoristas.

“Este hecho ocurrió alrededor de las 8.40 de esta mañana en calle San Juan al 2.200, donde dos personas desconocidas previo a romper la ventanilla de una camioneta sustrajeron un bolso, entre otras pertenencias. Esto fue alertado por el personal de motociclistas de esta División que inició un seguimiento a distancia por varias cuadras hasta alcanzarlos en calles Pellegrini y Las Piedras. Allí, los acusados colisionaron con el personal policial provocando la caída de dos motos de esta repartición causándole lesiones a los efectivos, aun así fueron reducidos y puestos a disposición de la Justicia”, explicó el jefe de la División Patrulla Motorizada Capital, Comisario Carlos Chaparro, quien agregó que los agentes lesionados fueron trasladados a un sanatorio para ser asistidos.

“Estamos a la espera de los informes sobre sus planillas prontuariales, pero aparentemente por la forma de cometer el robo tendrían antecedentes por hechos similares”, señaló Chaparro refiriéndose a los acusados.

En cuanto al trabajo diario que se realiza desde esta División, el jefe de los motoristas resaltó: “Se trabaja de manera conjunta y coordinada con la Oficina de Visualización que dan las alertas, y los efectivos de la Patrulla Motorizada tienen una intervención inmediata en todo el ámbito de la Capital”.

Fuente Comunicación Tucumán