Tucumán firmó con Nación la cesión definitiva del predio para PROCREAR II Con este convenio se compensan deudas y se incorpora el predio del PROCREAR, permitiendo su transferencia definitiva a la provincia.

En el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Decreto PEN 969/2024, el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, firmó, este miércoles, un convenio con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mediante el cual se compensan deudas y se incorpora el predio del PROCREAR, permitiendo su transferencia definitiva a la provincia.

El Decreto PEN 969/2024, del 30 de octubre de 2024, establece el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias, con el objetivo de “extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas” para facilitar el saneamiento de las cuentas públicas. La norma fue publicada el 1 de noviembre de 2024 en el Boletín Oficial.

Mediante este régimen, el Estado Nacional y las provincias pueden negociar la cancelación de pasivos con bienes, como tierras, rutas o infraestructura, como alternativa al pago monetario.

Con este acuerdo, el PEN procederá a escriturar a favor de la provincia dicho terreno. El convenio marca el cierre de los trámites administrativos necesarios para la transferencia definitiva. (Información proporcionada por el usuario)

Avance del PROCREAR II

El proyecto Procrear Tucumán es uno de los desarrollos habitacionales más importantes del país: diseñado sobre 100 hectáreas en Manantial Sur, incorpora obras urbanísticas e infraestructura para la construcción de viviendas, lotes, espacios comerciales, educativos, culturales y áreas verdes.

En agosto de 2025, el gobernador Jaldo presidió el acto de reinicio de la primera etapa, que incluye 572 viviendas y 22 locales comerciales distribuidos en 45.000 m², con una inversión provincial estimada en $80.000 millones. El proyecto generará más de 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, y se prevé que el 100 % de los recursos y empleos se queden en Tucumán.

Este convenio representa un paso decisivo para Tucumán: no solo culmina el proceso administrativo, sino que garantiza la transferencia y escrituración definitiva del predio que permitirá reactivar el ambicioso proyecto habitacional PROCREAR II. Su concreción no solo dará respuesta a la necesidad de viviendas dignas, sino que dinamizará la economía local, impulsará la construcción y fortalecerá el empleo en toda la provincia.