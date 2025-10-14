Quedaron detenidos por robar autos con inhibidores Estaban acusados de un robo y secuestraron una escopeta.

Este lunes, durante una serie de allanamientos realizados en inmuebles de la Capital, agentes de la División Robos y Hurtos aprehendieron a dos personas acusadas de un robo y secuestraron una escopeta.

Al respecto, el subcomisario Oscar Llanos, segundo jefe de la División Robos y Hurtos, argumentó: “En el marco de una investigación por un robo ocurrido en la intersección de avenida Sarmiento y calle Catamarca, donde un juez de la ciudad de Concepción que había dejado estacionado su vehículo sufrió el robo de sus pertenencias por parte de delincuentes que utilizaron un inhibidor de alarmas, un equipo policial inició las investigaciones”.

A raíz de las diversas averiguaciones efectuadas por los uniformados, a través de registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el ilícito, identificaron el vehículo que participó en el hecho. “Con los elementos probatorios, solicitamos medidas judiciales, que fueron otorgadas para este lunes.”, añadió Llanos.

“En los procedimientos, la Policía secuestró el auto implicado en el robo y un arma de fuego, además detuvo a los dos sospechosos, uno de ellos cuenta con antecedentes penales. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.”, cerró el subcomisario.

Fuente Comunicación Tucumán