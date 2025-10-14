Secuestraron cocaína, dinero y un arma de fuego en varios allanamientos Tras una intensa investigación iniciada días atrás, personal de la Comisaría Seccional Doce llevó adelante una serie de medidas judiciales que derivaron en resultados positivos, un hombre aprehendido y tres demorados.

El comisario inspector Walter Salvatierra, jefe de Unidades Investigativas, explicó el procedimiento policial que terminó con el secuestro de droga, dinero y armas de fuego a instancias de la Justicia y que se originó luego de un violento episodio ocurrido el pasado 9 de octubre. “Ese día, un grupo de aproximadamente seis personas se presentó en un domicilio particular de este barrio y, esgrimiendo armas de fuego, efectuó varias detonaciones contra la fachada de la vivienda. La propietaria, que se encontraba junto a sus hijos, radicó la denuncia de inmediato en la dependencia policial”, detalló.

A partir de ese momento, “la comisario Claudia Yapura, titular de la dependencia, designó un grupo investigativo para llevar a cabo las tareas necesarias a fin de identificar a los autores. Se trabajó durante varias jornadas y, gracias a registros fílmicos y técnicos obtenidos en el lugar, se logró identificar a las personas involucradas”, agregó Salvatierra. Con esos elementos, la fiscalía competente dispuso las medidas judiciales correspondientes, que fueron autorizadas por el juzgado interviniente.

Por su parte, el comisario inspector Armando Espeche, jefe de la Zona II de la Unidad Regional Capital, informó que los procedimientos arrojaron resultados altamente positivos. “En uno de los domicilios se encontraron 89 envoltorios que, al ser analizados por personal especializado de la DIGEDROP, resultaron ser cocaína, además de dinero de baja denominación, aproximadamente 350.000 pesos, producto de la venta de estupefacientes. En otro domicilio se halló una escopeta y diez cartuchos”, precisó.

Espeche añadió que “hasta el momento hay una persona aprehendida en el marco de la Ley 9.188 de narcomenudeo y tres hombres demorados, a la espera de sus planillas de antecedentes”. Además, confirmó que la persona detenida por narcomenudeo ya cuenta con antecedentes también por venta de estupefacientes.

MIRA TAMBIÉN Quedaron detenidos por robar autos con inhibidores

Finalmente, el jefe policial destacó que “todas las medidas de allanamiento fueron realizadas por personal de la Comisaría Seccional Doce, con la colaboración del Grupo CERO”, y remarcó que estas acciones forman parte de las tareas de prevención e investigación que el personal lleva adelante en respuesta a los reclamos de los vecinos del barrio Oeste II.

Fuente Comunicación Tucumán