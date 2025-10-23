Unidos por Tucumán cerró su campaña : “Vamos a defender los intereses de los tucumanos” El frente Unidos por Tucumán realizó su acto de cierre de campaña en el Club All Boys, donde los principales referentes del espacio, Roberto Sánchez y José María Canelada, llamaron a los tucumanos a acompañar con su voto este domingo y destacaron la importancia de contar con representantes que “defiendan los intereses de la provincia” en el Congreso.

Roberto Sánchez, candidato a diputado nacional, expresó su agradecimiento por el apoyo de los militantes y vecinos que participaron del encuentro. “Estamos trabajando por los ciudadanos, por los estudiantes, por los jubilados. Vamos a debatir las políticas laborales e impositivas pensando en los tucumanos”, afirmó.

Sánchez destacó la gran convocatoria del acto y sostuvo que “la emoción y el compromiso de la gente nos dan fuerzas para seguir adelante”. Además, llamó a votar este domingo “por Tucumán y por un futuro mejor”.

Por su parte, el legislador José María Canelada subrayó que “siempre ponemos en prioridad los intereses de los tucumanos” y que lo que está en juego en estas elecciones “es la capacidad de gestión y la responsabilidad de representar a la provincia con honestidad y trabajo”.

“Estos días son para reflexionar sobre quiénes serán los diputados que vayan a defender a Tucumán. Nosotros tenemos propuestas firmes para mejorar la vida de los tucumanos”, concluyó Sánchez.