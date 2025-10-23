Roberto Sánchez, candidato a diputado nacional, expresó su agradecimiento por el apoyo de los militantes y vecinos que participaron del encuentro. “Estamos trabajando por los ciudadanos, por los estudiantes, por los jubilados. Vamos a debatir las políticas laborales e impositivas pensando en los tucumanos”, afirmó.
Sánchez destacó la gran convocatoria del acto y sostuvo que “la emoción y el compromiso de la gente nos dan fuerzas para seguir adelante”. Además, llamó a votar este domingo “por Tucumán y por un futuro mejor”.
Por su parte, el legislador José María Canelada subrayó que “siempre ponemos en prioridad los intereses de los tucumanos” y que lo que está en juego en estas elecciones “es la capacidad de gestión y la responsabilidad de representar a la provincia con honestidad y trabajo”.
“Estos días son para reflexionar sobre quiénes serán los diputados que vayan a defender a Tucumán. Nosotros tenemos propuestas firmes para mejorar la vida de los tucumanos”, concluyó Sánchez.