Realizan un amplio operativo policial para encontrar a un menor desaparecido en el río Salí El operativo concluyó sin resultados positivos, aunque se confirmó que las acciones continuarán en la jornada de hoy.

Efectivos de la División Policía Lacustre El Cadillal de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán pusieron en marcha un intenso rastrillaje en el marco de la búsqueda de un adolescente que fue visto por última vez el martes 13 de enero, cerca de las 14:20, cuando se encontraba pescando junto a un familiar y habría sido arrastrado por la corriente.

El despliegue comenzó durante la mañana del miércoles en la zona del puente carretero de la ruta provincial 321, margen oeste del cauce, desde donde las dotaciones se dirigieron hacia el sector de Los Bulacios, punto señalado como el último lugar donde fue observado el menor.

Las tareas se desarrollaron mediante el uso de embarcaciones pesadas y livianas, que navegaron a la deriva y a remo por ambas márgenes, con especial atención en palizadas, bancos de arena y acumulaciones de residuos.

A lo largo de la jornada, los equipos recorrieron un extenso tramo del espejo de agua que incluyó sectores cercanos al puente de Santa Rosa, sobre la ruta provincial 323, y la zona conocida como El Mollar, totalizando alrededor de 27 kilómetros de rastrillaje fluvial.

MIRA TAMBIÉN La Policía realizó allanamientos en la causa por un homicidio en Aguilares

Desde el área operativa se indicó que el caudal del río presentaba un marcado incremento en comparación con el día anterior, con profundidades que en algunos sectores alcanzaban hasta tres metros, lo que dificultó las labores.

En el trabajo participaron además efectivos de Infantería, Caballería, División Canes, Delitos Rurales y Ambientales, personal del Centro de Operaciones Policiales y comisarías de la zona.

Fuente Comunicación Tucumán