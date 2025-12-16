Récord histórico en donación de órganos: Tucumán, entre las provincias que más aportó Se realizó el habitual encuentro del Consejo Federal de Salud. Hubo un récord histórico en procesos de donación de órganos y tejidos, superando incluso los valores previos a la pandemia, siendo Tucumán una de las provincias que más aportó en esta práctica.

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, destacó este récord que se dio a conocer durante el último Consejo Federal de Salud (COFESA) del año, donde autoridades sanitarias nacionales y provinciales se analizaron los principales avances de la agenda sanitaria 2025 y se definieron lineamientos estratégicos para el próximo período.

Durante el encuentro se anunció que Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico en procesos de donación de órganos y tejidos, superando incluso los valores previos a la pandemia, siendo Tucumán una de las provincias que más aportó en esta práctica. En ese marco, Medina Ruiz valoró el trabajo articulado entre Nación y provincias y remarcó la importancia de fortalecer las políticas públicas que permiten salvar y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Según se informó, en lo que va del año se concretaron 906 procesos de donación de órganos, superando los 883 registrados en 2019. En cuanto a la donación de tejidos, se alcanzaron 1.242 procesos, una cifra superior a la registrada en 2024. Asimismo, se destacó el récord histórico de trasplantes realizados: 4.497 personas recibieron un trasplante, de los cuales 2.349 correspondieron a órganos y 2.148 a córneas, incluyendo procedimientos en pacientes pediátricos.

En la reunión también se presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, orientado a seguir fortaleciendo la respuesta del sistema de salud, mejorar los tiempos de inscripción en lista de espera y optimizar la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos. Al respecto, el ministro Medina Ruiz subrayó la necesidad de continuar consolidando equipos capacitados y redes provinciales que acompañen este proceso de manera equitativa en todo el país.

Otro de los ejes abordados fue la importancia de mejorar las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación, junto con la presentación de nuevas herramientas de monitoreo que permitirán optimizar la logística y distribución de vacunas en las jurisdicciones. En relación con la situación epidemiológica internacional, se informó que un nuevo clado de gripe detectado en Europa no circula en Argentina ni en la región, y se confirmó que la campaña de vacunación antigripal 2026 comenzará en marzo del próximo año. Finalmente, durante la jornada se compartieron avances vinculados al Plan Nacional de Calidad en Salud y se presentó el Tablero de Análisis de Resistencia a los Antimicrobianos de la Red WHONET-Argentina, una plataforma clave para enfrentar uno de los principales desafíos sanitarios actuales. En este contexto, el doctor Luis Medina Ruiz reafirmó el compromiso de Tucumán de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno nacional y las provincias, en línea con las políticas impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo, para fortalecer el sistema de salud y garantizar el acceso equitativo a servicios de calidad para toda la población.