Rescataron a un niño de ocho años que cayó en un pozo Efectivos de Comisaría Las Cejas acudieron en auxilio del pequeño y con excavaciones paralelas lograron rescatarlo en la tarde del martes.

Según informó el comisario principal y jefe de comisaría Diego Paz, “el procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en el barrio Julio Argentino Roca cerca de las 15:50, allí un menor habría caído dentro de un pozo. Luego llegó el cabo 1° Cristian Valdez, quien tomó las primeras intervenciones y contuvo a la familia”, precisó Paz.

“Al llegar al lugar, se tomó conocimiento de que mientras el menor de 8 años se encontraba jugando sobre la tapa de un pozo en desuso, parte de esa tapa se habría desmoronado lo que produjo la caída del niño, por lo que manera inmediata se dio intervención a los Bomberos de la Policía de Tucumán, Defensa Civil y al jefe de turno, el oficial principal Ramón Lazarte”, agregó el comisario Paz.

La situación para el rescate requería acción inmediata por lo que el equipo interviniente decidió cavar un hueco de acceso paralelo al pozo, y de esa manera llegaron hasta donde estaba el menor y pudieron extraerlo.

El pequeño presenta una condición de salud que agravaba la urgencia del rescate aún más. Fue el cabo Patricio Gerez quien ingresó al pozo y llegó hasta el menor quien pudo ser rescatado en perfecto estado. Finalmente, el niño ya en compañía de su madre fue trasladado hasta CAPS de la zona para su evaluación.

Fuente Comunicación Tucumán