Rescataron a una mujer que pedía auxilio desde una terraza en Aguilares La joven fue hallada semidesnuda y en estado de alteración en una vivienda del barrio Belgrano. Un hombre fue aprehendido mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió.

Una situación de extrema tensión y conmoción se vivió durante la mañana de este miércoles en la ciudad de Aguilares, cuando una mujer fue rescatada de una vivienda ubicada en el barrio Belgrano tras ser vista pidiendo ayuda desde una terraza.

Según relataron vecinos de la zona, la joven apareció en la parte superior del inmueble en evidente estado de alteración y semidesnuda, mientras gritaba desesperadamente solicitando auxilio. La escena generó alarma entre los residentes, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades.

En un primer momento, algunos testigos aseguraron haber escuchado a la mujer manifestar que estaba siendo retenida contra su voluntad. Esta versión motivó un importante operativo que incluyó la intervención de efectivos policiales y personal de Defensa Civil, quienes lograron ingresar al lugar y poner a salvo a la joven.

Tras ser asistida en el lugar, la mujer fue trasladada al hospital de Aguilares, donde permanece internada. Durante el procedimiento fue aprehendido un hombre identificado como Pedro Rametta, quien se encontraba en la vivienda al momento de la intervención. Sin embargo, con el correr de las horas surgieron versiones que plantean un escenario más confuso, por lo que la Fiscalía aguarda la recuperación de la joven para tomar su declaración y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales.