Rescataron diez pavos reales que eran trasladados en cajas de cartón y bolsas arpilleras Las aves fueron descubiertas en el Puesto Fronterizo Río Huacra. Allí, los efectivos policiales controlaron una camioneta en la que trasladaban a los animales siendo discriminadas las hembras en cajas de cartón y los machos en las bolsas.

La tenencia, transporte y/o comercialización de aves silvestres, en nuestra provincia, infringe la Ley provincial 6292 de protección de flora, fauna silvestre y suelos, por lo que las mismas fueron rescatadas y puestas en resguardo.

Los agentes daban cumplimiento al Operativo Lapacho, cuando interceptaron al vehículo para su debido control. Fue entonces que al revisar la caja de la camioneta detectaron a los pavos en condiciones de hacinamiento. Cuando le solicitaron al propietario la documentación de los mismos que avale su traslado, adujo con contar con ella. Se le explicó que esto infringía una ley provincial por lo que procedieron a su inmediato secuestro.

Al ser competencia de la División Delitos Rurales y Ambientales, permitieron su intervención con la División que cuenta con asiento en la ciudad de Graneros. Fueron ellos quienes rescataron a los pavos y los resguardaron.

En cuanto a los causantes, ninguno de ellos, ni el vehículo, tenían causas pendientes.

Fuente Comunicación Tucumán