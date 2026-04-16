Reunión entre la Municipalidad y AETAT: declararon un cuarto intermedio hasta la semana que viene Autoridades del Ejecutivo municipal, empresarios del transporte y representantes sindicales analizaron la situación del servicio de colectivos en la capital. Acordaron retomar el diálogo hasta la semana que viene. Fue la primera participación de Carlos Arnedo en su nuevo cargo.

El Municipio capitalino fue escenario este jueves de un nuevo encuentro para abordar la situación del transporte público de pasajeros. De la mesa de diálogo participaron la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, junto empresarios nucleados en AETAT.

La jornada marcó la primera intervención oficial de Carlos Arnedo, quien formó parte de la reunión en su nuevo rol como secretario de Movilidad Urbana, cargo en el que reemplazó recientemente a Benjamín Nieva.

Los planteos de cada sector

Durante el encuentro, cada una de las partes expuso su posición respecto al funcionamiento y financiamiento del servicio de transporte urbano:

Municipalidad: Previamente, la intendenta Rossana Chahla había solicitado a los empresarios que busquen “racionalizar y eficientizar” el servicio. Ante el pedido de un mayor aporte económico por parte de las empresas, el Municipio indicó que no dispone de presupuesto adicional.

Previamente, la intendenta Rossana Chahla había solicitado a los empresarios que busquen “racionalizar y eficientizar” el servicio. Ante el pedido de un mayor aporte económico por parte de las empresas, el Municipio indicó que no dispone de presupuesto adicional. AETAT: Los representantes de las líneas de colectivos plantearon que los 950 millones de pesos mensuales que reciben actualmente no son suficientes y solicitaron una ampliación de ese monto. Como alternativa frente a los incrementos en insumos como el gasoil, propusieron una reducción en las frecuencias de los recorridos.

Luego de escuchar los distintos argumentos, los participantes acordaron establecer un cuarto intermedio. Las conversaciones se reanudarán hoy a partir del martes o miércoles de la semana próxima para continuar analizando las alternativas sobre la mesa. Mientras tanto, esta noche desde el gremio de UTA convocaron a una reunión entre delegadosn de las líneas de colectivos.