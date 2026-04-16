Educación pide compromiso de las familias ante amenazas en escuelas El Ministerio de Educación de Tucumán expresó su alarma por recientes amenazas de tiroteos y recordó protocolos vigentes, además de exigir el cumplimiento de un nuevo decreto.

El Ministerio de Educación de Tucumán manifestó su “preocupación por la gravedad de los hechos” ante las recientes amenazas de tiroteos en escuelas y colegios de la provincia, situaciones que tomaron estado público en los últimos días. A través de un comunicado oficial difundido este 16 de abril de 2026, la cartera educativa convocó a padres, madres y adultos responsables a acompañar a sus hijos y fomentar el diálogo y la concientización sobre las consecuencias de este tipo de conductas.

En el documento, las autoridades recordaron la vigencia de la “Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas”, aprobada por Resolución Ministerial N° 2452/5 (MEd) en octubre de 2025, y remarcaron la importancia de cumplir con los lineamientos establecidos para prevenir y actuar ante este tipo de situaciones.

Asimismo, se exhortó a directivos, docentes y personal no docente a intensificar los controles tanto en el ingreso como dentro de los establecimientos educativos. También se hizo hincapié en la necesidad de reforzar entre los estudiantes la idea de la escuela como un espacio seguro, de cuidado y convivencia pacífica, donde se promuevan el respeto y la libre expresión.

Por otra parte, el Ministerio subrayó que debe cumplirse con las disposiciones del Decreto N° 772/7 (MS), fechado el 15 de abril de 2026, que establece obligaciones específicas para las autoridades educativas y directivos, incluyendo la articulación con fuerzas policiales cuando sea necesario intervenir en este tipo de hechos.

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Desde el Gobierno provincial insistieron en la responsabilidad compartida entre la familia, la escuela y el Estado para prevenir situaciones de violencia y garantizar entornos educativos seguros en todo el territorio tucumano.