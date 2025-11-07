Ricardo Quintela pidió la renuncia de todo su gabinete en La Rioja El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, solicitó la renuncia de todos los miembros de su gabinete, en una medida que alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios y responsables de empresas estatales.

La decisión, confirmada por el jefe de Gabinete Juan Luna Corzo a través de su cuenta en X, forma parte de un proceso de revisión y reorganización del Ejecutivo provincial, con el fin de evaluar la estructura administrativa y política del Gobierno. “Este jueves se solicitaron las renuncias de todos los ministros, secretarios y subsecretarios de la Función Ejecutiva, así como también de los responsables de organismos descentralizados y de los integrantes de los órganos de administración de las sociedades y empresas donde el Estado provincial tiene participación”, precisó Luna Corzo.

Según explicó el funcionario, la medida busca otorgarle al mandatario “la disponibilidad necesaria para reformular la composición del gabinete” de cara a una nueva etapa de su gestión.

Quintela, uno de los gobernadores más críticos del presidente Javier Milei, ha mantenido una postura firme de oposición. En los últimos meses protagonizó declaraciones polémicas y promovió el juicio político contra el Presidente tras el escándalo por el “$Libra”.

El mandatario riojano también había advertido que el Gobierno nacional estaba “en su etapa final” y que el país podría “estallar” si no se lograba un cambio de rumbo político, en medio de un escenario nacional marcado por tensiones económicas y sociales.