Milei calificó como “extremadamente positiva” la reunión con gobernadores y celebró el acuerdo por el déficit cero El presidente Javier Milei calificó como “extremadamente positiva” la reunión que mantuvo este jueves con 20 gobernadores en la Casa Rosada y destacó los consensos alcanzados en torno al equilibrio fiscal como política de Estado, así como el respaldo a avanzar en una reforma laboral y en el endurecimiento de las penas del Código Penal.

“Fue una reunión muy productiva. Más allá de los matices, todos coincidimos en que el déficit cero debe sostenerse como política de Estado”, afirmó el mandatario en diálogo con A24.

Milei sostuvo que los mandatarios provinciales mostraron una actitud “constructiva”, con coincidencias sobre “lo que necesita la Argentina para crecer”, y resaltó que “más de dos tercios de los argentinos eligieron no volver al pasado, sino avanzar hacia el futuro de la libertad”.

Durante el encuentro, el presidente agradeció la presencia de los gobernadores y aseguró que el diálogo institucional “marca una nueva etapa”. También adelantó que planea reunirse con ellos cada dos meses, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Diferencias y definiciones

El jefe de Estado buscó dejar atrás tensiones con algunos mandatarios, aunque marcó distancia con los cuatro que no asistieron —Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella—, señalando que “representan un modelo que llevó a la decadencia al país”.

“Yo definí qué es consenso: no dialogo con comunistas”, afirmó, y remarcó que su gestión “cumplió todas las promesas de campaña en menos de dos años”.

Reforma laboral y situación económica

Milei defendió su proyecto de modernización laboral, argumentando que el actual régimen “tiene 70 u 80 años y ya no funciona”. Aseguró que el objetivo es reducir la informalidad y “vincular el salario a la productividad”.

Asimismo, subrayó que el ajuste fiscal fue compartido por todos los niveles del Estado: “Nosotros ajustamos 7 puntos del PBI; las provincias, más de 3, y los municipios, medio punto”.

El presidente destacó que “la inflación dejó de ser un problema en agosto del año pasado” y que la economía se vio afectada en el tercer trimestre por “el ruido político de la oposición”.

“Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza y 6 millones de la indigencia”, afirmó, aunque admitió que la actividad económica “se planchó” por los conflictos políticos.

Futuro del gabinete y apoyo político

Consultado sobre posibles cambios en el gabinete, Milei indicó que los realizará “cuando sea necesario” y no descartó que Santiago Caputo y Manuel Adorni asuman roles de mayor responsabilidad. También ratificó su respaldo al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para continuar en el cargo.

Por último, valoró el rol del expresidente Mauricio Macri, a quien agradeció por su “aporte a la gobernabilidad”, y consideró natural que el PRO busque tener su propio candidato en 2027. “Si todos queremos una Argentina mejor, no hay problema. En la lógica bilardista, ganar no es importante: es lo único que importa”, concluyó.