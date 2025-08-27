Roban en dos locales céntricos durante la madrugada Durante la madrugada, delincuentes ingresaron a dos comercios ubicados en Laprida al 100. Causaron destrozos y se llevaron distintos bienes. La Policía investiga lo ocurrido.

Dos locales comerciales en pleno centro tucumano fueron blanco de la delincuencia durante la madrugada de este miércoles. Ambos se encuentran en la misma cuadra, en Laprida al 100, y fueron violentados por malvivientes que ingresaron tras forzar los accesos.

Uno de los inmuebles, actualmente en alquiler, sufrió la rotura del vidriado externo. En su interior había materiales de construcción y electrodomésticos que fueron dañados por los intrusos.

El otro local afectado fue una reconocida cervecería de la zona. Los ladrones levantaron la reja de ingreso y permanecieron en el interior por varias horas. Allí robaron un televisor, bebidas alcohólicas, utensilios de cocina y cuchillas de alto valor, además de provocar importantes destrozos: rompieron lámparas, revolvieron mercadería y dañaron el sistema de refrigeración.

Al lugar llegó personal policial, que realizó las primeras averiguaciones y dio intervención a la Fiscalía de turno. Las denuncias ya fueron radicadas por los damnificados y, según se informó, se están concretando las pericias correspondientes para intentar dar con los responsables.