Dos locales comerciales en pleno centro tucumano fueron blanco de la delincuencia durante la madrugada de este miércoles. Ambos se encuentran en la misma cuadra, en Laprida al 100, y fueron violentados por malvivientes que ingresaron tras forzar los accesos.
Uno de los inmuebles, actualmente en alquiler, sufrió la rotura del vidriado externo. En su interior había materiales de construcción y electrodomésticos que fueron dañados por los intrusos.
El otro local afectado fue una reconocida cervecería de la zona. Los ladrones levantaron la reja de ingreso y permanecieron en el interior por varias horas. Allí robaron un televisor, bebidas alcohólicas, utensilios de cocina y cuchillas de alto valor, además de provocar importantes destrozos: rompieron lámparas, revolvieron mercadería y dañaron el sistema de refrigeración.
Al lugar llegó personal policial, que realizó las primeras averiguaciones y dio intervención a la Fiscalía de turno. Las denuncias ya fueron radicadas por los damnificados y, según se informó, se están concretando las pericias correspondientes para intentar dar con los responsables.