Antonio Quinteros subraya el fortalecimiento penitenciario con nuevo personal e infraestructura Durante un acto frente a Casa de Gobierno, el director de Institutos Penales, Antonio Quinteros, destacó en el programa El Matutino, la inclusión de nuevo personal especializado, con funciones estratégicas y técnicas que apuntan a reforzar las tareas ya realizadas en el sector penitenciario.

También anunció que el 8 de septiembre se inaugurará la segunda etapa del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, sumándose a la infraestructura ya operativa y aportando mayor eficiencia en el resguardo de personas con sentencia judicial.

Este jueves 28 de agosto, el gobernador Osvaldo Jaldo, presidirá el acto protocolar de “Anuncio del Nuevo Ordenamiento Normativo para el Servicio Penitenciario de la Provincia”.

Complejo Penitenciario Benjamín Paz (primera etapa) : Habilitado en diciembre de 2024, con cuatro pabellones, capacidad para 900 internas/os e infraestructura integral —agua, gas, administración, visitas, talleres, salud—, en un predio de 130 hectáreas y 18 000 m² cubiertos.

Segunda etapa en construcción : Avanza según lo planificado; algunos pabellones ya están en etapa de pintura y se anticipa que para la segunda mitad del año estará por concluirse en septiembre.

Resultados concretos: La puesta en marcha de ambos complejos permitió liberar hasta el 50 % de la población alojada en comisarías, mejorando la seguridad y descentralizando la carga penitenciaria