Ruta 307: un siniestro vial dejó la calzada resbaladiza y obligó a emitir una alerta La Dirección Provincial de Vialidad informó que el incidente se registró a la altura del kilómetro 32. Solicitan transitar con extrema precaución entre los kilómetros 28 y 33.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) emitió una advertencia para quienes circulen por la Ruta Provincial 307 debido a un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 32, donde la pérdida de control de un vehículo provocó una colisión con otro automóvil.

Como consecuencia del impacto, se produjo un importante derrame de combustible sobre la calzada, generando una superficie resbaladiza y aumentando el riesgo para los conductores que transiten por la zona.

Desde el organismo provincial informaron que el tramo afectado se extiende entre los kilómetros 28 y 33, mientras que personal especializado se encuentra en camino para realizar las tareas de intervención y garantizar las condiciones de seguridad.

Por el momento, el tránsito permanece habilitado, aunque bajo condición de precaución. Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar hasta que la situación quede completamente normalizada.

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