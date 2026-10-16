Salud y Caja Popular coordinarán operativos de prevención con una unidad móvil El acuerdo fue firmado por el interventor de la Caja Popular, Guillermo Alfredo Norry, y el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. Contempla la disponibilidad de un tráiler sanitario equipado con rayos X, ecógrafo y audiometría, además de estudios ginecológicos preventivos.

El acuerdo se formalizó en la sede de la Caja Popular de Ahorros, mediante la firma de un convenio entre el interventor del organismo, Guillermo Alfredo Norry, y el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, en representación del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). La iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones del Estado y acercar servicios sanitarios a la comunidad.

En el marco del convenio, la Caja Popular cederá un tráiler sanitario equipado con un equipo de rayos X, un ecógrafo y un dispositivo para realizar audiometrías. Estos recursos permitirán desarrollar acciones de prevención y atención médica en coordinación con el Ministerio de Salud.

Además, se prevé realizar operativos destinados especialmente al cuidado de la salud de las mujeres. Durante el transcurso de este mes, la unidad móvil estará disponible de manera programada para efectuar estudios como Papanicolaou y mamografías, con el objetivo de facilitar el acceso a controles médicos y promover la detección temprana de enfermedades.

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El convenio también contempla acercar prestaciones sanitarias a los empleados de la Caja Popular, a partir del pedido de las autoridades de la institución para ampliar el acceso a estos servicios y fortalecer las acciones de prevención.

La iniciativa constituye una nueva muestra de cooperación entre organismos del Estado para dar respuesta a las necesidades de la población y fortalecer la cobertura sanitaria en todo el territorio provincial. El objetivo es coordinar esfuerzos y garantizar que más personas puedan acceder a los servicios de salud que necesitan.