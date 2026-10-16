Tucumán busca regular los alojamientos turísticos El proyecto analizado en la Legislatura deroga la histórica Ley 5204 (del año 1983) para incorporar figuras como alojamientos temporarios, glamping, turismo rural comunitario y motorhomes.

En un hecho trascendental para la actividad turística provincial, avanza con dictamen de la Comisión de Turismo de la Honorable Legislatura de Tucumán el proyecto de ley que establece el nuevo marco regulatorio general para la prestación, comercialización y fiscalización de alojamientos turísticos en todo el territorio provincial. La iniciativa, que abroga la Ley Provincial N° 5204 tras décadas de vigencia, actualiza integralmente las normativas del sector y se posiciona como una de las legislaciones más modernas del país en la materia.

El texto legislativo —consensuado entre el Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT), los equipos técnicos de la Legislatura y las cámaras empresarias— declara de Interés Provincial la actividad hotelera y parahotelera. Como principal innovación, incorpora formalmente tipologías que no estaban contempladas en la vieja ley: Alojamientos Turísticos Temporarios (ATT), glamping, hospedaje rural comunitario, autocamping/motorhomes, estancias rurales, hoteles boutique, apart-hoteles y cabañas, entre otros.

Asimismo, la normativa conserva su espíritu de brindar seguridad jurídica a prestadores y turistas al disponer la obligatoriedad de inscripción en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos bajo la órbita del EATT, la exigencia de seguros de responsabilidad civil y la obligación para plataformas digitales (nacionales o internacionales) de exhibir de manera visible el número de registro oficial en cada publicación comercializada. A su vez, otorga facultades al organismo de turismo para implementar notificaciones electrónicas y fiscalización digital —incluyendo la validez probatoria de constataciones y ofertas electrónicas en plataformas web y redes sociales— para intimar o clausurar ofertas clandestinas.

La vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, subrayó el alcance estructural de la iniciativa: “Esto es mucho más grande que regular solamente el alojamiento temporario; logramos modernizar una ley que había quedado en el tiempo y necesitaba aggiornarse a las demandas actuales. Hoy no queda nadie afuera: se incorporan los glampings, el turismo rural comunitario, los motorhomes y los temporarios bajo un marco legal claro. Además, nos dotará de herramientas modernas para una habilitación y fiscalización electrónica ágil”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales, valoró la respuesta al histórico reclamo del empresariado: “Desde el sector privado venimos pidiendo desde hace muchos años una actualización que cuide los intereses de la actividad frente a la informalidad. Hoy nos encontrábamos con personas que comercializan múltiples departamentos o grandes casonas de veraneo sin pagar impuestos, sin controles de seguridad ni cobertura de seguros, organizando fiestas hasta altas horas y perjudicando tanto a la hotelería formal como a los vecinos y a destinos enteros como Tafí del Valle o San Pedro de Colalao”.

En tanto, el legislador y presidente de la Comisión de Turismo, Francisco Serra, remarcó el consenso alcanzado en la Cámara: “Este proyecto refleja lo que pregonamos siempre: la sinergia público-privada es el motor indispensable para que Tucumán crezca. La desorganización es parte del fracaso; por eso creamos una ley modelo a nivel nacional que involucra a absolutamente todos los actores y fija pautas ordenadas”.

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El proyecto prevé, una vez promulgada la norma por el Poder Ejecutivo, un plazo de adecuación de 180 días para aquellos establecimientos que se encuentren operando sin inscripción registral, mientras que los alojamientos ya inscriptos bajo el régimen anterior conservarán su habilitación con la sola acreditación de su domicilio electrónico.