El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 14 de noviembre se espera una jornada marcada por la inestabilidad climática en San Miguel de Tucumán, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 24 grados.

Durante la mañana, el cielo permanecerá con lloviznas y una temperatura cercana a los 19 grados. Según el reporte oficial, la probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, mientras que los vientos del sudeste soplarán a velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad alcanzará el 96%, generando condiciones de visibilidad regular.

Hacia el mediodía, se espera que continúen las lluvias aisladas, con vientos provenientes del noreste que se moverán entre 13 y 22 km/h. La temperatura máxima prevista para este tramo del día será de 24 grados.

Por la noche, el termómetro descenderá a los 22 grados. Los vientos rotarán al sudoeste, presentando intensidades muy leves, entre 0 y 2 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá estable, con valores de entre el 10% y el 40%.