Se grabó manejando a 170 km/h con su hijo adelante y sin cinturón Un hombre de Tucumán fue identificado y sancionado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se filmaba a esa velocidad en auto y también en moto, con el menor expuesto.

Un hombre que publicó en sus redes sociales videos donde circula a más de 170 kilómetros por hora en auto, a más de 100 en moto y filmándose mientras viaja con su hijo menor fue identificado y despojado de su licencia de conducir.

Luego de varias denuncias recibidas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al conductor en Bella Vista, Tucumán, y solicitó a la jurisdicción correspondiente para la suspensión del carnet.

El conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a manejar en la vía pública.

Además de los excesos graves de velocidad y el agravante de filmar estando al volante, el hombre también mostraba, en esas maniobras de riesgo, a su hijo menor de edad en el asiento delantero y sin ningún tipo de protección.

Peligro para él, su hijo y los demás

El exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía.

MIRA TAMBIÉN Tucumán tendrá una jornada húmeda y con lloviznas

Además, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, así como los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad.