Un hombre que publicó en sus redes sociales videos donde circula a más de 170 kilómetros por hora en auto, a más de 100 en moto y filmándose mientras viaja con su hijo menor fue identificado y despojado de su licencia de conducir.
Luego de varias denuncias recibidas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al conductor en Bella Vista, Tucumán, y solicitó a la jurisdicción correspondiente para la suspensión del carnet.
#ANSV #Tucuman
SUSPENSIÓN EN TUCUMÁN: VIDEOS A MÁS DE 170 KM/H Y CON SU HIJO SIN CINTURÓN
La Agencia Nacional de Seguridad Vial identificó a un conductor de Tucumán que se deja ver en redes sociales a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas y con su hijo en el asiento… pic.twitter.com/Dp1dHh3czz
— Dany Lopez (@danyopinion)
November 13, 2025
El conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a manejar en la vía pública.
Además de los excesos graves de velocidad y el agravante de filmar estando al volante, el hombre también mostraba, en esas maniobras de riesgo, a su hijo menor de edad en el asiento delantero y sin ningún tipo de protección.
Peligro para él, su hijo y los demás
El exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía.
Además, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, así como los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad.