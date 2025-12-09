Sancionan a un showroom de la capital tucumana por aplicar un recargo ilegal a los pagos electrónicos La Dirección de Comercio confirmó una multa de $2,5 millones a Alaska Showroom por exigir un 10% adicional a quienes abonaban con tarjeta de débito. Desde el área advirtieron que la práctica está prohibida por la Ley 25.065 y pidieron a los consumidores que denuncien estos casos.

La Dirección de Comercio Interior de Tucumán culminó hoy un procedimiento administrativo que derivó en una sanción ejemplar: una multa de $2,5 millones contra el showroom Alaska, ubicado en la capital provincial, por aplicar recargos ilegales en pagos con tarjeta de débito.

Según detalló el cuerpo de abogados del organismo, el comercio exhibía un cartel en el que se advertía que los pagos con débito tenían un incremento del 10%, una práctica prohibida por la legislación vigente. El dictamen fue acompañado por una resolución formal que confirma la infracción.

“Existe una ley nacional vigente que equipara el valor del dinero físico con el dinero digital. Nadie puede cobrar un plus por pagos con débito, QR o transferencia. Esto está totalmente prohibido por la normativa y por la **Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito”, explicaron desde la Dirección de Comercio.

El organismo remarcó además que las comisiones que pagan los comercios por operaciones con débito son mínimas —entre 0,8% y 1%— y forman parte del servicio que contratan con sus bancos o billeteras virtuales para ampliar sus posibilidades de venta. “No existe sustento legal ni lógico para que un cliente deba pagar un recargo”, enfatizaron.

Las autoridades aseguraron que serán “inflexibles” ante estas maniobras y llamaron a los consumidores a defender sus derechos en el momento de la compra: “Pedimos a la comunidad que se plante, que exija que se respete la ley y que rechace cualquier intento de cobrar un plus por utilizar medios electrónicos”.