Se extiende la entrega de boletos gratuitos para jubilados La medida busca alcanzar al pequeño porcentaje de beneficiarios que aún no retiró su ticket, mientras continúan los análisis sobre una posible adecuación tarifaria del transporte.

El secretario de Transporte de la provincia, Vicente Nicastro, anunció la extensión del operativo de entrega de boletos gratuitos para jubilados que se lleva adelante en el Complejo Belgrano. Según confirmó el funcionario, este jueves concluye la entrega destinada a los beneficiarios de San Miguel de Tucumán con DNI terminados en 8 y 9; sin embargo, el proceso continuará por un día adicional.

“Vamos a extender hasta el próximo martes, primer día hábil de la semana próxima, ya que el 8 va a ser feriado”, explicó Nicastro. “El próximo martes vamos a estar un día más en el Complejo Belgrano, atendiendo a todos los jubilados que, por alguna razón, no hayan podido apersonarse durante esta semana, y obviamente cualquiera sea el DNI que tengan”.

El secretario destacó que la campaña de entrega se encuentra en su etapa final. “Está faltando por entregar relativamente poco, no más allá del 10%. Tuvimos una buena cantidad de gente que ya se apersonó para retirar su boleto, pero como están quedando algunos, extendemos por un día más”, señaló.

Respecto a la situación tarifaria del transporte, Nicastro indicó que el Gobierno provincial continúa evaluando posibles ajustes. “Se está analizando precisamente la adecuación de las tarifas de lo que sería la posición provincial. Vamos a esperar unos días”, afirmó. Además, recordó que desde el año pasado se trabaja en un esquema que amortigüe el impacto de un eventual incremento. “Estamos haciendo un análisis como para que el efecto del aumento sea menor para aquellas distancias mayores”, dijo.