Compromiso y amor: se presentó la 11° edición de “Una Navidad Diferente” El encuentro, ya consolidado en el calendario provincial, es una de las mayores muestras de solidaridad en la provincia y reunirá a miles de personas en Plaza Independencia en la noche del 24 de diciembre.

En las instalaciones del Ente Tucumán Turismo (ETT), se presentaron oficialmente las actividades de la 11° edición de “Una Navidad Diferente”, el tradicional encuentro solidario organizado por la Fundación Un Mundo Diferente que cada año convoca a miles de tucumanos en Plaza Independencia para celebrar la llegada de la Navidad.

El evento, consolidado como una de las expresiones de solidaridad más significativas de la provincia, busca transmitir el mensaje central de Jesucristo: convivencia pacífica, amor, esperanza y compromiso con la eliminación de las desigualdades. De esta forma, quienes no tengan dónde o con quién pasar la víspera de la navidad, pueden acercarse al principal paseo público de la capital tucumana para formar parte de un encuentro que brinda contención, cariño y alegría.

Durante la rueda de prensa, que encabezaron el secretario general del ETT, Marcos Díaz junto al presidente y la coordinadora de la Fundación Un Mundo Diferente, Augusto Romero y Daiana Del Campo, se detallaron los canales disponibles para que la comunidad pueda acercar sus donaciones, que permitirán nutrir la mesa navideña durante la velada y colaborar con regalos y elementos de utilidad destinados a las familias que participarán del encuentro.

“Todos sabemos la importancia que tiene la Navidad para la comunidad cristiana; desde el Ente de Turismo apoyamos estos eventos que constituyen manifestaciones de fe, amor y hermandad entre los cristianos casi tanto como lo hacemos con productos netamente turísticos como la Ruta de la Fe, constituída por templos y locaciones”, dijo Díaz, quien describió al encuentro como “un espacio donde la sociedad se encuentra y de alguna manera hacen sentir su presencia hacia el otro”.

Romero informó que “desde ya la fundación está recibiendo donaciones y trabajando en lo que será la ornamentación sobre calle 24 de Septiembre para la nochebuena: centros de mesa, servilleteros, banderines, todo lo que sirva para vestir de fiesta la plaza”. “Nosotros somos los encargados de motorizar el evento pero Una Navidad Diferente es un regalo de la sociedad tucumana para la misma sociedad tucumana, lo que habla de nuestra espíritu solidario; empezamos con 300 personas y hoy ya esperamos a 1200, muchas de ellas simplemente se acercan porque entienden que es algo especial, para compartir y sentir la esencia de la navidad”, dijo.

Las actividades comenzarán cerca de las 21, con la misa oficiada por monseñor Carlos Sánchez, dando inicio a una noche que combinará espiritualidad, encuentro comunitario y un profundo espíritu solidario.

“El menú de este año será pollo al verdeo con arroz primavera por lo que necesitaremos una importante cantidad de donaciones, no solo de los insumos de cocina, también bebidas, dulces, regalos, en especial juguetes para los niños”, expresó Del Campo.

Sobre las formas de colaborar, la coordinadora propuso contactar con ellos a través de las redes sociales oficiales: @unmundodiferentetuc en Instagram y Un Mundo Diferente en Facebook. “Allí encontrarán nuestro número de teléfono para contactarse con nosotros. También nos pueden encontrar en nuestra sede de San Lorenzo 480, donde estamos todas las tardes; también pueden sumarse como voluntarios, con lo que se dona tiempo y esfuerzo, algo igual de importante que el aporte económico”, concluyó.

La presentación reafirma el apoyo del Ente Tucumán Turismo a aquellas iniciativas que fortalecen los valores de unidad y comunidad, especialmente en una fecha tan significativa para todos como la víspera de la navidad.

Fuente: Comunicación Tucumán