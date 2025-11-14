Estudiantes beneficiarios de SUBEM deben actualizar su tarjeta para seguir viajando gratis Desde la Secretaría de Movilidad Urbana informaron que el trámite es gratuito, muy sencillo y puede realizarse directamente en los colectivos. “Es fundamental hacerlo para seguir gozando del beneficio del pasaje gratuito”, explicó Benjamín Nieva.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán recuerda que los alumnos de todos los niveles educativos que son beneficiarios del programa Boleto Educativo Municipal (SUBEM) deberán actualizar su tarjeta SUBE física para poder continuar viajando gratis en las líneas del servicio urbano de pasajeros.

La medida también alcanza a los estudiantes de otras ciudades que cuentan con el Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior. Se trata de un trámite rápido y sencillo, que ahora puede realizarse incluso a bordo de las unidades de colectivos, gracias a la nueva herramienta digital denominada “Atributo a Bordo”.

Los tres métodos que están disponibles para poder realizar esta actualización, paso a paso, son los siguientes:

1. En el colectivo (Atributo a Bordo)

MIRA TAMBIÉN Dictaron prisión preventiva para el ex jefe de la Regional Norte y otros dos policías

Avisale al chofer que querés actualizar tu tarjeta.

Apoyala en el validador (donde pagás el pasaje) y listo.

2. En una Terminal Automática SUBE (TAS)

Apoyá la tarjeta unos segundos hasta que el equipo te indique retirarla.

Las TAS disponibles en San Miguel de Tucumán están ubicadas en las siguientes direcciones: Adolfo de la vega 550, San Lorenzo 1270, 9 de Julio 598 y Brígido Terán 250.

MIRA TAMBIÉN Los presos que eran usados como albañiles trabajaban en un terreno supuestamente usurpado

3. Desde la app SUBE (celulares Android con NFC)

Entrá en la app, tocá “Acreditá y consultá saldo” → “Ver saldo” y apoyá la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje de actualización.

Un trámite sencillo y obligatorio

MIRA TAMBIÉN Se grabó manejando a 170 km/h con su hijo adelante y sin cinturón

El secretario de Movilidad Urbana, Benjamín Nieva, explicó que la actualización responde a una disposición nacional que busca mantener actualizados los sistemas de beneficios de la SUBE. “A partir de una nueva actualización del sistema SUBE, se está solicitando en todas las jurisdicciones que se informe de esta situación. Todos aquellos que son beneficiarios del SUBEM o del Boleto Educativo Gratuito del Interior deben actualizar su tarjeta”, indicó el funcionario.

Nieva aclaró que el procedimiento es muy simple y puede realizarse directamente al subir al colectivo. “El alumno solo tiene que avisarle al chofer que necesita validar la tarjeta. El conductor oprime una tecla, se apoya la tarjeta en la máquina validadora y ya queda habilitada para poder viajar gratis”, detalló.

El secretario remarcó que este trámite evita que se les descuente el pasaje a los estudiantes al momento de viajar. “Es importante hacerlo para que no se le cobre el pasaje al alumno. Además, aquellos que tienen los atributos sociales SUBE —como jubilados, pensionados, personal de casas particulares o héroes de Malvinas— no necesitan realizar esta actualización”, aclaró.

MIRA TAMBIÉN Trabajadores de Uber Moto piden una regulación provincial y reclaman ser escuchados

La actualización puede hacerse en cualquier momento y en todas las líneas urbanas de la capital, desde la 1 hasta la 19, que circulan dentro de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán. “El trámite se hace en segundos y permite que el alumno siga gozando del beneficio”, subrayó Nieva.

Finalmente, el funcionario destacó la importancia de que los beneficiarios cumplan con esta gestión para seguir gozando del beneficio. “Es fundamental que realicen la actualización para poder seguir viajando gratis. Si no lo hacen, el sistema comenzará a cobrar el pasaje, y eso es lo que queremos evitar. Este beneficio representa un gran esfuerzo económico del Municipio y de la Provincia, que permite que más de 40.000 alumnos se trasladen gratuitamente a sus establecimientos educativos”, concluyó.

Además, los estudiantes pueden realizar la actualización en la Unidad de Gestión habilitada por la Dirección de Respuesta Rápida, ubicada en San Lorenzo 1270, de 8 a 18 h.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán